洛阳最新获批3个省级现代产业学院

日前，省教育厅确定全省35个学院为河南省本科高校第二批省级重点现代产业学院。其中，驻洛高校共有3个现代产业学院上榜，分别为：河南科技大学集成电路现代产业学院、洛阳理工学院智能化绿色建材现代产业学院、洛阳师范学院绿色化工材料现代产业学院。

日前，省教育厅确定全省35个学院为河南省本科高校第二批省级重点现代产业学院。其中，驻洛高校共有3个现代产业学院上榜，分别为：河南科技大学集成电路现代产业学院、洛阳理工学院智能化绿色建材现代产业学院、洛阳师范学院绿色化工材料现代产业学院。 日前，省教育厅确定全省35个学院为河南省本科高校第二批省级重点现代产业学院。其中，驻洛高校共有3个现代产业学院上榜，分别为：河南科技大学集成电路现代产业学院、洛阳理工学院智能化绿色建材现代产业学院、洛阳师范学院绿色化工材料现代产业学院。 近年来，市委高度重视产业学院建设，明确提出要发挥特色学科优势，加快构建理科学院、产业学院、住宿书院协同育人体系，培养造就更多具有扎实理科素养的工程型人才。驻洛高校立足自身学科特色，以建设产业学院等为抓手，主动与企业、院所合作，推动教育链与创新链、产业链深度耦合，取得显著成效。 河南科技大学集成电路现代产业学院以国家“芯片强国”战略为导向，聚焦集成电路设计和半导体制造等领域，围绕产业技术创新关键开展科技攻关、推动科研成果转化，培育集“产、学、研、创、用”五位于一体的高水平协同育人基地，助力我市打造国家集成电路与传统工业提质发展示范高地。 洛阳理工学院智能化绿色建材现代产业学院聚焦建筑材料行业双碳目标、智能建造等领域，针对建材行业高端化、绿色化、智能化发展需求，与国内建材行业领头企业合作，打造多学科、多专业交叉的智能化绿色建材产业学院，培养更多具有较强学习能力、实践能力、创新能力的高素质应用型人才。 洛阳师范学院绿色化工材料现代产业学院聚焦全省产业转型发展需求，联合洛阳建龙微纳新材料股份有限公司等企业，加强教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，培养适应现代产业发展的高素质应用型创新人才。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）