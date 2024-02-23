2024年度中国报业电商秘书长峰会在洛召开

26日，2024年度中国报业电商秘书长峰会在洛阳召开。此次会议由中国报业电商物流联盟主办，洛阳日报报业集团发行公司承办。

26日，2024年度中国报业电商秘书长峰会在洛阳召开。此次会议由中国报业电商物流联盟主办，洛阳日报报业集团发行公司承办。

进入媒体融合发展时代，由中国报业协会主管的中国报业电商物流联盟致力于打造中国报业“发行+物流+电商”全产业链条，以媒体人新的视野、新的本领、新的格局，担当起全方位服务经济社会发展的时代使命。

会议现场讨论中国报业电商物流联盟会员加盟、成立“中国报业电商专家库”等事项，讨论并决定“2024年度中国报业发行暨电商大会”承办单位。来自全国各地的14家秘书长单位代表对2023年物流电商运营情况进行总结，分享在物流电商领域的创新实践经验，围绕行业创新、政策解析、技术革新等议题进行交流，探索推动报业物流电商蓬勃发展的新路径。

洛阳日报报业集团参会人员做了《洛报购时惠党媒电商融合发展策略与破局路径探索》主题发言。“洛报购时惠”电商平台是洛阳日报报业集团依托自身品牌和资源优势打造，自主研发的综合型网上商城，由洛报集团旗下的洛阳华媒云商科技有限公司实施运作。经过近8年的探索和实战，该平台积累了丰富的市场化运作经验，已经发展成为洛阳地区最大的同城电商平台。目前，商城会员数达39万、合作品牌商家1000余个、平台累积创收4.1亿余元。2024年年初，洛报购时惠荣获“洛阳市十佳平台经济企业”，进一步奠定了在行业中的地位和影响力。

与会人员对洛阳日报报业集团顺应传媒格局剧变的时代大势，成功探索出的“互联网+电子商务”的媒体电商发展之路予以肯定。大家纷纷表示，在国家“十四五”规划和数字经济发展战略的大背景下，物流电商作为推动经济高质量发展的重要力量，承担着促进产业升级和区域经济均衡发展的重要任务，此次会议为媒体深度融合发展提供了新思路，各秘书长单位将积极发挥党媒电商优势，进一步增强信心、凝聚共识，探索电商产业上游领域，共同促进物流电商行业的可持续健康发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚）