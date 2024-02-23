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聚焦人工智能产业风口 伊川一企业深耕数据服务产业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.26 08:17

　　当你驾驶蔚来等品牌汽车，享受智能驾驶的乐趣时，是否知道这背后有来自我市伊川县一家企业的助力？

　　昨日，在位于伊川县电商产业园的河南瀚晖智能科技有限公司内，200多名数据标注师正紧张地忙碌着，对电脑屏幕上的图片进行分类、画框、标注等处理。

　　“这些数据经过标注后，将提供给蔚来汽车等多个车企使用，对提升汽车智能驾驶水平至关重要。”公司负责人胡瀚介绍。

　　有多少智能，就有多少人工。

　　数据服务产业是人工智能产业链的一个关键的前端。数据标注师为图片、音频和语音内容做标记、打标签，把大量非结构性数据加工成机器可以识别的数据。这些数据被人工智能公司用来训练算法模型，然后运用到图像识别、语音识别、自动驾驶等不同领域。

　　“比如，针对一张图片，数据标注师会标注上哪个是汽车、路牌、交通信号灯、防护栏等，甚至会标注清楚当前是红灯亮还是绿灯亮，帮助机器更好地学习。”胡瀚解释，再详细点说，如果前方道路上有行人，数据标注师把这个人标注出来，电脑识别后，就会精准作出判断——这是行人，要避开。

　　瀚晖科技从事的数据服务产业属于新兴产业，它何以落户到伊川县？

　　2016年，胡瀚在郑州成立了数据服务公司，经过几年发展后，公司急需扩张。数据服务产业需要大量年轻人，县城用工成本相对低，非常适合发展这一行业。胡瀚将目标瞄准了自己的老家伊川县，在伊川县商务局的积极招引下，公司于2023年落户于伊川县电商产业园。

　　“现在公司满负荷运转，业务爆满、人手不够，每天都在招人。”胡瀚说，目前，公司员工平均年龄在25岁左右，并在汝阳、新安、嵩县等地建立基地，全部工作人员有700余人。公司人工智能数据标注直接承接能力居河南省前列，曾与科大讯飞、阿里巴巴、字节跳动、蔚来汽车等企业开展合作，业务项目涵盖自动驾驶、图片识别、人机交互、道路信息采集、语音采集等多个领域。

　　当前，人工智能产业发展迅速，属于风口产业。“通过发展数据服务产业，可以大幅向新一代人工智能赛道靠拢，有望带动人工智能全产业链发展。”伊川县商务局相关负责人表示，将引导瀚晖科技做大做强，让更多年轻人从事数据服务产业，建立数据服务产业基地，形成产业集聚，从而更好带动县城产业转型升级。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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