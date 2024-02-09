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洛阳再添一个“四好农村路”全国示范县
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.20 16:58

　　近日，交通运输部、农业农村部、国家邮政局发布第四批“四好农村路”全国示范县创建结果，洛阳市洛宁县榜上有名，成为全市第4个获此殊荣的县(区)。

　　近年，洛阳“四好农村路”示范创建工作成绩突出，截至目前已先后获评交通运输部首批市域示范创建突出单位、河南省首批省级示范市，累计创建新安、孟津、宜阳、洛宁等4个国家级示范县(区)，偃师、伊川、栾川、汝阳等4个省级示范县(区)，省级以上示范县数量居全省前列。

　　近年，洛阳每年都将农村公路建设列入重点民生实事任务，6年来累计完成新改建农村公路4200余公里。同时，洛阳每年对全市1.7万余公里的农村公路和桥梁、隧道、涵洞开展技术状况自动化检测工作，按照路况分类制定改建提升计划，全力提升农村交通基础设施建设水平。目前，全市已实现农村公路覆盖乡镇、市县直连、5公里半径覆盖全部乡镇，连通全部省级产业集聚区、交通枢纽、高速公路出入口和4A级以上旅游景区的道路基础保障目标。

　　目前，河南省四大一号旅游公路建设正酣，洛阳以此为契机带动“四好农村路”提质扩面，先后建成旅游路、产业路、扶贫路等精品线路50余条，省级“文明示范路”800余公里，连通沿线30个民俗文化村、90个旅游景点、100条沟域经济带，初步形成了道畅景美的“四好农村路”加速带。

　　同时，洛阳围绕黄河古都1号旅游公路，做好小浪底“特色文化游”文章，激活沿黄两岸的旅游资源，打造了黄河文化精品旅游带；围绕生态伏牛1号旅游公路，塑造“沉浸式”全境旅游场景，有力推动白云山、重渡沟创建国家级旅游休闲度假区，塑造全域旅游主题形象。目前，栾川伏牛山滑雪旅游度假地入选国家级滑雪旅游度假地、国家级运动队训练场所，洛宁春山溪谷景区成功申报国家体育后备人才基地，西子湖等28个露营地上榜“河南省首批露营地”推荐名单。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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