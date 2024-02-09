洛阳两家单位入选新一批国家文化产业示范基地名单

记者近日从市文广旅局获悉，文旅部日前公示了新一批国家文化产业示范基地名单，全省共有8家单位入选，我市的洛阳九朝文物复制品有限公司、河南省老君山文化旅游集团有限公司名列其中。

记者近日从市文广旅局获悉，文旅部日前公示了新一批国家文化产业示范基地名单，全省共有8家单位入选，我市的洛阳九朝文物复制品有限公司、河南省老君山文化旅游集团有限公司名列其中。

洛阳九朝文物复制品有限公司位于孟津区朝阳镇南石山村，现为国家级非物质文化遗产项目唐三彩烧制技艺保护单位。近年来，该公司建成了洛阳唐三彩陶艺博物馆、洛阳唐三彩非遗技艺传习馆、洛阳唐三彩研学培训体验馆等，以唐三彩为主导产业，引导唐三彩工艺生产、博物馆展陈、乡村旅游、创意设计、乡村特色产业融合发展，带动南石山村及周边唐三彩生产企业150余家，形成了南石山唐三彩特色产业集群。

河南省老君山文化旅游集团有限公司为国家5A级景区老君山的运营主体。该公司依托老君山自然人文优势，打造了“自然造化·奇境老君山”沉浸式影院、“球幕影院”及沉浸式乐舞秀《知道·老君山》等文旅项目，通过弘扬传统文化和创新沉浸式业态，推动老君山由传统山水型景区向文化科技融合型景区转型，带动周边餐饮、住宿、交通等相关产业发展。

据悉，国家文化产业示范基地是具有较强实力和行业影响力，在推动文化业态优化升级、促进文化产业融合与创新发展等方面具有示范带动作用的文化企业，其评选旨在激发文化市场发展活力，推动文化产业高质量发展。此前，洛阳牡丹瓷股份有限公司入选第六批国家文化产业示范基地。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王妍)