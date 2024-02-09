夯实文旅市场的“大后方”

西工一酒店推出“武皇盛宴”沉浸式体验项目，让客人穿着汉服品美食、赏乐舞；伊滨打造全市首个创意集装箱商业步行街，以“繁华一方”点亮“夜间经济”；中国国花园、隋唐城遗址植物园集中“上新”可以沉浸式赏花的木栈道；市交警、文旅部门纷纷围绕提升市区交通效率、景区服务质量等展开相关行动……最近，我市文旅工作动作不断，为了提升来洛游客体验，从企业到县区再到有关部门，都可谓摩拳擦掌、各显神通。

西工一酒店推出“武皇盛宴”沉浸式体验项目，让客人穿着汉服品美食、赏乐舞；伊滨打造全市首个创意集装箱商业步行街，以“繁华一方”点亮“夜间经济”；中国国花园、隋唐城遗址植物园集中“上新”可以沉浸式赏花的木栈道；市交警、文旅部门纷纷围绕提升市区交通效率、景区服务质量等展开相关行动……最近，我市文旅工作动作不断，为了提升来洛游客体验，从企业到县区再到有关部门，都可谓摩拳擦掌、各显神通。

紧接着春节的超高人气和流量，在打造新场景、优化新体验上下更大功夫，在完善景区服务质量、配套设施上做更多努力，值得肯定，也更为必要和紧要。进一步讲，经历了一次次火爆出圈，我们既看到了古都洛阳在打造全国沉浸式文旅目的地方面蕴含的巨大潜力，也看到了自身在“吃住行游购娱”方面存在的诸多短板不足。当八方游客潮涌而来，我们以“城”相待、全民迎客，承受住了艰巨考验，但也难免出现忙乱现象。景区难预约、交通频拥堵、住宿价偏高、场景欠丰富……种种问题背后，直观反映出我们的文旅产品和服务供给，尚未跟上文旅消费需求“井喷”的脚步，因而当热潮暂退，我们最该做的就是查摆不足、苦练内功。

“宣传在前方，产品的品质和服务是‘大后方’，这才是至关重要的。”在今年全国两会上，一位代表的发言引发广泛共鸣。有道是：“后方有保障，前方打胜仗。”只有夯实文旅市场的“大后方”，努力让城市的基础设施完善起来、公共服务提升起来、场景产品多元起来，我们在文旅宣传上才会更有底气、持续引流，也才能在这个春天，当四海宾朋纷纷来洛阳赴一场“花开时节再逢君”的牡丹之约时，更好地接住新一轮“泼天的富贵”。(洛平)