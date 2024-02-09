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“一键美颜”！洛阳开启夜间冲洗作业模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.17 17:21

　　3月16日23时许，在洛阳市涧西区南昌路附近，一辆多功能机扫车缓缓行驶，环卫工人手执高压水枪将隔离带基石表面以及缝隙下的尘土冲刷干净，一旁的环卫工人拿着扫帚紧随其后，将积水扫至排水口。几番操作后，路面被清洗得洁净如新。

　　随着气温回暖，为打造干净靓丽的城市环境，迎接第41届牡丹文化节，洛阳市城市管理局环境卫生服务中心自3月15日起开启夜间道路冲洗作业模式，利用22:00至次日6:00时段，清洗道路积尘、路面污迹等，解决缝隙角落微小垃圾难以清扫的问题，给城市“洗个澡”“美个颜”，让洛阳“面子靓”“里子实”。

　　为提高保洁效果，洛阳环卫部门充分利用夜间车辆、行人较少的优势，采用“人机结合”“多机联合”精细化清洗方式，科学划分作业区域，细化量化清洁任务。

　　对停车位冲洗采用“1+5”作业模式，即“1辆高压冲洗车+5名保洁员”同时作业。高压冲洗车对车辆底部杂物进行冲洗，保洁员用扫帚推水、用毛刷刷洗车与道牙石缝隙；

　　对人行道冲洗采用“2+5”作业模式，即“小型冲洗车及多功能洗扫车共2辆+保洁员5人”共同作业；

　　针对道路中间绿化带拐弯和道路喇叭口等区域，采用“1+1+1”作业模式，即“小型冲洗车1辆+高压洗扫车1辆+操作员1人”，首先对拐弯路段路面和绿化带阶石进行冲洗，然后开展人工推水清理，最后使用多功能洗扫车将污水清理干净；

　　对城市家具及环卫设施清洗采用“一冲、二刷、三擦”作业流程，对交通隔离护栏、果皮箱、公交站等反复擦洗等。

　　据悉，当晚共出动各类车辆653台次，人员3500余名，清洗果皮箱6500余个，清洗道路280条，清洗公交站台(亭)50余座。

　　该中心有关负责人介绍，中心将常态化、持续化、规范化开展夜间道路清洗作业，让环卫作业向“细微处”延伸，推进市容市貌“焕然一新”，迎接八方来客。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王宪国 彭晓丹 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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