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提供经费支持！我市选派科技特派员（团）服务“三农”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.12 15:41

　　记者从洛阳市科技局获悉，即日起，洛阳面向全市高等院校、科研院所和参与技术推广服务的企事业单位科技人员，征集2024年度市级科技特派员及产业科技特派员服务团。

　　科技特派员制度通过选派有一定科技专业理论、技术、工作经验、指导方法和管理能力的中青年知识分子，深入农村一线服务“三农”，是科技助力乡村全面振兴的一项重要创新与实践。对于获选派的市级科技特派员和产业科技特派员服务团，洛阳将分别给予2万元和10万元工作经费支持。

　　今年征集工作，市级科技特派员应为具有中级以上专业技术职称的科技人员，鼓励信息化、智能化、电商、环保、文旅等人才申报。每年原则上开展实地科技服务的总天数不少于30天，或年服务总次数不少于12次。

　　科技特派员服务团负责人应由单位分管负责人或产业专家担任，成员不少于5人。成员合计年服务总天数不少于服务团成员数×30天，或年服务总次数不少于服务团成员数×12次。

　　此次征集科技特派员的受援对象为宜阳县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县、孟津区、新安县、偃师区、伊川县等9个县(区)。有意向个人或单位应于4月1日前将相关申报材料报受援县(区)科技主管部门。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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