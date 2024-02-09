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全球首套5600毫米轧机关键件支承辊锻件在洛完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.04 08:23
支承辊锻件锻造现场 记者 郭学锋 摄

　　记者日前从中信重工机械股份有限公司获悉，该企业近日顺利完成全球首套5600毫米轧机关键件支承辊锻件的锻造作业，“洛阳力量”助力世界宽厚板轧机加速迈入5600毫米新时代。

　　厚板轧机主要用于生产厚板产品，宽厚钢板是大型船舶、机械、建筑等行业的基础性控制材料，其作用不言而喻。而宽厚板支承辊作为宽厚板轧机的关键备件，直接决定了宽厚板轧机的规格，从而间接影响大型机械、船舶等设备的等级水平。

　　中信重工生产的该批支承辊锻件共3件，采用483吨钢锭锻造，其中最大的锻件直径2.52米、长12米。“这是目前国内个头最大的支承辊，辊身长、直径大，制造难度极大，几乎没有可借鉴的经验。”中信重工相关负责人介绍。

　　为此，中信重工抽调骨干力量组建“攻坚团队”，持续完善工艺流程，先后攻克一个又一个技术难题。具体来说，通过采用反偏析控制法，优化实施钢水组织、吊运、衔接等流程，突破了各钢包钢水温度匹配性控制难题；创新专有主变形锻造法，破解了大截面轴类锻件芯部锻透性难题，实现高效焊合内部缺陷和精准控制晶粒粗大目标；精细策划各工步实现流程，有效解决钢锭转运及锻造过程中超设备极限问题等。

　　“经过26天的生产锻造，该批支承辊锻件顺利完成，不仅为产品如期交付提供了有力保障，也标志着中信重工在极限制造领域再上新台阶。”中信重工相关负责人说，更为重要的是，这意味着我国相关技术实现了与世界先进宽厚板支承辊制造技术接轨，将有力提速厚板级支承辊的国产化进程，持续提升市场竞争力。

　　该负责人表示，下一步，中信重工将充分发挥优势、整合资源，加快技术创新步伐，加快与风口关联、向风口转型，推出更多高成长性创新产品，提速迈向产业链价值链的中高端、关键环，切实增强高质量发展动力，为洛阳加快建设全国重要的先进制造业基地贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 黄政伟)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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