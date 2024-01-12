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治水兴水！洛阳市部署开展水利工程标准化管理试点建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.29 15:37

　　日前，洛阳市全面启动水利工程标准化管理试点建设工作，择优遴选一批重点水库、堤防工程和引调水工程，通过实施一揽子规范提升举措，加快实现由粗放管理向标准化精细化管理转变。

　　根据试点方案——

　　●入选重点堤防工程涉及洛河、伊河市区段两岸堤防及穿堤闸坝；

　　●入选的引调水工程为故县水库引水工程；

　　●入选的水库工程6座，涉及市级龙脖水库、洛宁禹门河水库、新安段家沟、宜阳寺河水库、栾川金牛岭水库和双堂沟水库。

　　水利工程标准化建设要达到什么标准？对此，试点方案聚焦工程状况、安全管理、运行管护、管理保障、信息化建设等五个方面，明确了水利工程“管理十化”建设任务，全面提升水利工程运行管理水平。今年年底前，试点工程将完成省级标准化评价认定。

　　此外，在全面推进水利工程标准化管理的基础上，洛阳将强化数字赋能，加快构建以推进全覆盖、全要素、全天候、全周期管理，完善体制、机制、法治、责任制，强化预报、预警、预演、预案，加强以除险、体检、维护、安全为核心内容的“四全、四制、四预、四管”现代化水库运行管理矩阵，为现代化洛阳建设筑牢水安全保障。

　　【水利工程“管理十化”清单】

　　●管理范围界定化

　　划定工程管理范围，在规定位置、规定间距设立统一规格的明示牌和界桩等设施，做到界限明确、界桩明晰、标示明显。

　　●管理设施标牌完备化

　　全面提升堤防、防汛路、穿堤涵闸、橡胶坝、重点河段水位雨情观测和堤坝安全监测等硬件设施，规范设置水安全警示、涉河建设项目施工工地公告、巡检路线等各类标牌。

　　●管理环境美观化

　　加强水利工程管理范围内环境整治，保持良好环境和形象。

　　●管理手段信息化

　　按照智慧水利建设总体布局，统筹共享山洪灾害预警平台、智慧河湖监测平台、水雨情测报与大坝安全监测平台等信息平台，新建一批自动化、信息化巡检、监控、监测设施，全方位、全要素、多维度实时监测安全运行。

　　●管理工作制度化

　　针对水库、堤防、水闸、调水工程等不同类别的水利工程，编制标准化管理手册，严格依照技术规范和工作规程开展运行管理。

　　●管理活动流程化

　　细化完善汛期值班、险情报告、应急管理、巡视检查、观测监测、维修养护等制度，规范操作流程。

　　●管理运行安全化

　　落实以行政首长负责制的水库大坝安全管理责任制，定期开展水事巡查，做实应急防汛抢险，开展安全生产隐患排查治理，做到设施齐全正常、工况安全运行、预案可行可靠。

　　●管理责任明细化

　　落实管理责任主体，建立全要素管理职责对应表单，做到责任到人、职责清晰、履职到位。

　　●管理人员专业化

　　加强管理人员培训和考核鉴定，确保关键环节和关键岗位持证上岗，做到专业熟悉、标准熟知、操作熟练。

　　●管理资料规范化

　　开展水利文化建设，弘扬新时期治水兴水新理念，及时总结经验和做法，讲好治水故事。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 洛水利）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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