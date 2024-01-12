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全力以赴！中国一拖奏响备战春耕“奋斗曲”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.29 15:37

　　人勤春来早，开工活力足。

　　28日，走进中国一拖大拖公司，伴随着春耕订单纷至沓来，企业已全面进入高产状态，每隔3分钟就有1台身披红色装甲的“东方红”威风凛凛地下线，当前企业大马力拖拉机日产量保持在180台左右，随处可见热火朝天繁忙景象。

　　备战春耕，快字当先。

　　抢生产、抓进度成为中国一拖龙年开工的关键词。

　　设备开机率100%，利用率100%，产品合格率100%……当日上午，闪烁的中国一拖数字化车间智能管理系统屏幕显示，生产已“火力全开”！一组组数字的背后，是不停运转的数控装备、工业机器人、刀具管理系统、数字化测量设备，以及来回奔走的桁架系统、AGV转运小车……

　　得益于物联网、GPS、智能终端机传感器等新一代信息技术的应用，该企业搭建的国内首个新型轮式拖拉机智能制造工厂，目前已实现新型轮式拖拉机7大系列800多种机型的定制化混流生产，关键设备数控率达到100%，生产效率提高30%。

　　近年聚焦数实融合，中国一拖还利用5G网络超大带宽、海量连接、超低时延特点，积极构建“5G+视觉检测”应用场景，可实时采集生产线运行数据、分析运行状态，以及调整生产线作业，通过推进产品制造生命周期中的信息传递，加速提升制造效率。

　　一系列“智慧大脑”的应用，让企业生产“快上加快”，为备战春耕加速提供“洛阳保障”。

　　备战春耕，新字为重。

　　搞创新、推动更多“黑科技”今春亮相也是中国一拖龙年开工的重要内容。

　　当日一大早，中国一拖大拖公司产品部工程师彭书广就来到拖拉机试验场，对企业打造的无人驾驶拖拉机东方红LF2204进行进一步测试。通过该产品研发，中国一拖成功突破了多项先进农机关键技术，其中得到充分验证的部分内容已实现下放和迁移，由此催生出将在今年春耕和后续作业中整体亮相的多款产品。

　　有已实现批量装配应用的东方红智能拖拉机2.0系统，目前已涵盖从80马力到240马力的多种机型。搭载该系统的农机，拥有智能掉头、自动耕深保持、定速巡航等七大创新功能，通过运行全自动模式，可实现24小时不间断作业，其作业精度能够保持在2.5厘米以内，有利于推动耕作规范化、标准化，为春耕增添浓浓的“科技范儿”。

　　去年宣布实现商品化上市的国内首台220马力混合动力拖拉机东方红HB2204，也将在今年春耕中大放异彩。该产品主要用于大型农场的深耕、深松、联合整地以及运输等作业，可与其它农机进行智能联合协同作业，作业高效、控制精确、操纵舒适、排放清洁。

　　“去年我们对该款产品进行了小批量测试，效果良好，前不久一批产品已经发往外地。”彭书广骄傲地说。

　　作为国家拖拉机产业链“链主”企业，根据规划，后续中国一拖还将进一步实施先进农机高端技术的研发和推广应用，同时紧盯目标、抢抓进度，通过推动大拖公司、中小拖公司、柴油机公司密切协作，提前筹划，组织开展一系列国四产品品质、服务质量提升活动，进一步为春耕备耕提供强有力支撑和保障，用更多奋斗成果助力端牢“中国饭碗”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周双雪 刘嘉伟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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