洛阳烟涧村：弄“假”成真的致富路 | 新春走基层

在洛阳有一个村子，村民靠着弄“假”成真的独特技艺，一年能赚1.5亿元，跟随记者一起去看一下。

在洛阳有一个村子，村民靠着弄“假”成真的独特技艺，一年能赚1.5亿元，跟随记者一起去看一下。

洛阳市伊川县烟涧村支部书记 方明伟：想你的风吹到了烟涧。

洛阳市伊川县烟涧村村民 陈彦粉：跟穿越一样。

洛阳市伊川县烟涧村村民：就卖了个一二百万吧。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：一二百万，就卖了个一二百万。

最近网友私信我们说，三星堆刚出土的文物，河南直接同步上新，今天我们去一探究竟。

洛阳市伊川县烟涧村支部书记 方明伟：HELLO

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：说你们村里都是造假，你觉得这算不算？

洛阳市伊川县烟涧村支部书记 方明伟：我敢说我们村没有一件真东西。

既然村支书如此含蓄，那我们自己找。

这里是典型的河南农村，街上并不热闹，但是这个门面前停满这么多电动车，嗯，可能有猫腻。

洛阳市伊川县烟涧村村民 陈彦粉：仿古工艺品，你想，一两个月时间吧，都能做出几千年前的东西，等于说跟穿越一样。

上面是博物馆，下面这都是模具，差不多就是有个小百十个人吧。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：就等于你这个里边是正规博物馆里面有的，你这儿都有？

洛阳市伊川县烟涧村村民 陈彦粉：都有。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：河南博物院的镇馆之宝——莲鹤方壶。

关于造假这事吧，其实大姐很坦诚。

洛阳市伊川县烟涧村村民 陈彦粉：有一个宝鸡的小伙儿，他个头就跟你那个头一样，我买你一件东西几千块钱，海关非得罚我2万块钱，你赶紧给我开个证明。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：证明这个东西不是真的。

这还是头一次听说开证明，证明自己卖的是假货的。

走吧，我们继续寻找三星堆文物，就在我们兜兜转转无果时，一个院子的狗叫声引起了我们的警惕。

那个你自己设计的吧。

洛阳市伊川县烟涧村村民：它出土的时候只有那个太阳神。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：那你这两边的是......

洛阳市伊川县烟涧村村民：改造了。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：改造了哈！？

洛阳市伊川县烟涧村支部书记 方明伟：你这电视只要一播出来，你像那个就那个，那都是才出土的，出土不到几个月。

你这估计比出土的速度都快。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：销量现在一年能卖大概有多少收入？咱不说挣得，卖的。

洛阳市伊川县烟涧村村民：就卖个一二百万吧。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：一二百万？就卖个一二百万！哈哈。

吃饭凭的是手艺，见图就能仿造出来，还真不是一般人能做到的。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：看，来图定制，太棒了！

而且这“造假”用的竟然还是2000多年前的传统技艺。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：下面也别有洞天啊！

洛阳市伊川县烟涧村支部书记 方明伟：一刀一刀刻的，刻成了以后，我们开始做这个硅胶模了吧，反正我们从最早做都是失蜡法。

东西是假的，这技术和手艺可实打实是真的，而且为了卖得更好，村民们真是下了大功夫。

洛阳市伊川县烟涧村村民 陈彦粉：你做一件东西，你给它的灵魂都看出来了，他也都是凭他的灵感。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：对它的文化和历史都很了解。

洛阳市伊川县烟涧村村民 陈彦粉：他必须了解。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：你们这个要求很高啊，必须带着自己的这种想法，这种感受，然后去雕刻对吧。

洛阳市伊川县烟涧村支部书记 方明伟：我创新好几个东西，这个原来好卖啊，但是做了这个，这个又不好卖……

【现场】直播小姐姐：咱们这个就是仿古工艺品，是跟博物馆的青铜材质是一样的，是纯铜加入了锡和铅，中间需要一百零八道工序。

就人家这一倒腾，一年给村子带来了1.5亿元的收入。当地政府一看！这事能干啊！直接就在村子后面建了一个80多亩的青铜文化产业园。

洛阳市伊川县葛寨镇镇长 张少刚：总共9栋厂房，然后集中到咱们这了之后，咱们集中做环评，对这所有的环节都有一个质的提升。

洛阳市伊川县葛寨镇政府人大主席 康晓冰：一条是仿古之路，老祖宗的传承继续留下，第二条就是现代文创产品的品牌打造这条路，再开拓出来。

洛阳市伊川县烟涧村支部书记 方明伟：想你的风吹到了烟涧。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：这是谁想的词啊？

洛阳市伊川县烟涧村支部书记 方明伟：我。

河南广电大象新闻记者 郭圣啸：你想的？村里就得需要这样的带头人。

【记者手记】一件件仿古工艺品，背后不仅是一段段悠久的历史，更蕴藏着这个民族传统的造物智慧，我们不得不赞叹村民们展现出来的天赋，他们让中华优秀传统文化穿越时空，在当代生活中依然焕发出了强大的生命力，而这样的村庄，也势必是生机盎然、卓然挺拔的村庄。①