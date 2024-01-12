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“新中式”穿搭流行 偃师传统布鞋搭上“时尚车”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 08:29

　　“穿马面裙搭配我们的传统绣花步鞋，雅致大方，轻松拿捏‘新中式’的美……”昨日，在偃师区一家鞋企的直播间内，身着马面裙的主播“晶晶”一边展示脚上的产品，一边与网友互动，短短几分钟便收获十余个订单。

　　随着“新中式”穿搭风格的流行，传统的绣花布鞋悄然成为年轻人青睐的“时尚单品”。作为全国最大的布鞋生产基地，偃师的传统布鞋产业正借此机会实现跨越式发展。

　　裁剪、绣花、制作鞋面、鞋底成型、定型包装……昨日，在洛阳宇龙制鞋厂，多条生产线开足马力，加紧生产新接到的春夏季订单。“目前的订单已经排到了四五月，还在不断收到新订单。”该企业负责人刘航鹰介绍，传统绣花步鞋是企业主要产品之一，有上百个花型供客户选择，为适应“新中式”市场需求，最近，该企业绣花布鞋的设计更新速度已明显加快。

　　“以往，我们的传统绣花布鞋以老年人为主要消费群体，现在年轻消费者的比重明显增加。”在偃师区制鞋行业协会秘书长张俊看来，“新中式”之“新”，主要体现在款式、面料等方面中国传统元素和现代审美的融合，立足洛阳厚重的历史文化和偃师精湛的制鞋技艺，传统绣花布鞋正迎来新一轮发展机遇。

　　这轮机遇中的“弄潮儿”，是一大批从父辈手中接过“接力棒”的“鞋二代”。如今，在拥有60多年制鞋历史的偃师，一半以上鞋企正在进行或已经完成“交班”，这些80后、90后“偃师鞋匠”顺势而为、与时俱进，推崇创意、迎合市场，借助电商平台等渠道，推动传统制鞋行业的巨轮驶出陈旧、俗套的“浅滩”，追寻新鲜有趣、时尚化的新目标。

　　33岁的刘航鹰就是其中一员。看准“汉服热”“新中式”带来的机遇，去年，在有关部门和行业协会的支持下，他积极对接位于汝阳的我市首家汉服产业园，商讨为其配套生产国风汉服鞋，如今已尝试设计、制造出一批样品鞋。同样在这一领域进行创新尝试的，还有偃师裕雯鞋样工作室。该工作室负责人马育文、马汉杰父子结合历史文献，在传统布鞋的基础上进行改良，开发出舒适耐穿又精致华美的翘头履，配以牡丹、祥云等传统刺绣纹样，为传统布鞋注入了新鲜活力。

　　创新是引领发展的第一动力。张俊介绍，目前在偃师，已有300多家鞋企建立了自己的研发团队，偃师传统布鞋正不断升级产品工艺，强化和延伸产业链条，进一步推动产业实现规模化、规范化、标准化和多样化发展。迎着国潮消费浪潮，传统绣花步鞋将在新赛道中脱颖而出。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 牛朝霞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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