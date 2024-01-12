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栾川县村民马海舟：旧矿洞养娃娃鱼 “游”出致富新天地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 08:22

马海舟养殖的娃娃鱼

　　观察鱼情、喂饵料、清鱼粪……昨日，栾川县陶湾镇鱼库村村民马海舟穿梭在家与鱼塘之间，动作娴熟地养殖娃娃鱼。“娃娃鱼正处于上膘的关键期，将来争取能卖个好价钱。”马海舟笑着说。

　　马海舟的家与娃娃鱼鱼塘仅一墙之隔。走进马海舟的家，房屋后墙没有完全堆砌好，而是与墙后的洞合为一体。马海舟介绍，墙后的洞原是废弃的旧矿洞，现在是娃娃鱼的“家”。

　　今年55岁的马海舟，早年在村里建设房屋时发现这个旧矿洞，洞内还有泉水，便将其记在心里。近年，在外承包工程的他嗅到娃娃鱼养殖的商机，毅然决定返乡创业，利用这个旧矿洞发展娃娃鱼养殖。

　　“当时我发现娃娃鱼价格很高，一斤能卖2000多元，就有点儿动心。”马海舟介绍。他详细了解后发现，娃娃鱼适宜在天然溶洞中生长。家乡鱼库村地处伊河源头，水质好；早年发展矿业留下不少矿洞，是娃娃鱼养殖的天然鱼塘。山好水好，这不就是发展娃娃鱼养殖的好地方吗？盘算之下，他坚定了返乡发展的想法。

　　万事开头难。启动资金从何处筹措？马海舟介绍，当时买一尾娃娃鱼鱼苗就得2000元，加上后期的饵料、鱼塘维护，费用挺高。在和家人商量后，马海舟决定咬紧牙关，拿出自己的积蓄，再贷一部分款，前期出资20万元购进100尾娃娃鱼鱼苗。

　　资金用来购置鱼苗，项目后期维护费用怎么办？面对记者的疑问，马海舟说，娃娃鱼耐饿、繁殖能力强，平时定期做好喂饵料、清鱼粪等工作就可以了。在合适时机，他会将娃娃鱼交给家人打理，自己在周边务工补贴养殖成本。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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