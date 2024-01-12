全省首创！洛阳试点移动执法智慧监管

一台移动执法设备，现场取证、下达文书、复查整改全实现，还支持“云端”留存——26日，记者从洛阳市老城区市场监管局获悉，该局联合一通讯机构开发的智慧监管移动执法终端已正式启用，首期主要在食品药品监管领域进行试点，此举在全省尚属首创。

一台移动执法设备，现场取证、下达文书、复查整改全实现，还支持“云端”留存——26日，记者从洛阳市老城区市场监管局获悉，该局联合一通讯机构开发的智慧监管移动执法终端已正式启用，首期主要在食品药品监管领域进行试点，此举在全省尚属首创。

目前，其下辖的9个市场监管所已经全部配发到位。该移动执法终端有哪些功能，如何实现智慧监管？洛报融媒记者进行了体验采访。

10时许，老城区市场监管局执法人员来到十字街附近，这里分布着近百家餐饮店。执法人员走进一家小吃店，准备对后厨情况进行检查，用移动执法设备扫描店内营业执照上的二维码之后，屏幕上即显示出店名、地址、信用代码等相关信息，一目了然。来到后厨，执法人员查看了餐饮具消毒、工作人员健康证、食材进货记录等情况，并随时拍照录入系统。“以前，我们检查的时候是用手机拍照留存，检查的店铺多了，照片可能不太好区分。”执法人员说，使用移动执法设备之后，实时检查的照片都存储在这家店铺的文件夹里，可以随时调取和查看。

在对另一家店铺进行检查时，执法人员发现该店存在未明码标价的情况，通过移动执法设备现场拍照取证后，填写《责令改正通知书》具体信息，该店负责人电子签名确认后，打印并下达纸质版《责令改正通知书》，要求其及时整改到位。记者留意到，移动执法终端系统已经收录了市场监管领域的各项法律法规，执法人员输入关键字词，即可查阅到下达文书依据的具体条款，实现日常监管标准化和规范化。

“现在检查一家餐饮单位，能提高工作效率70%以上。”老城区市场监管局相关负责人介绍，老城区现有各类餐饮单位4000多家，依托现有文旅优势，就餐消费的市民和游客非常多，保障食品安全更加重要。该局智慧监管移动执法终端投用后，通过“移动办公+智慧监管”，执法人员进店一次，可以完成日常巡查检查、定期复查、下达文书等多项工作，通过建档立卡功能，完善经营主体画像，实现后期精准化监管。下一步，该局将探索将移动执法终端的功能范围延伸至市场监管的其他职能领域，进一步提高监管执法效能。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，老城区市场监管局智慧监管移动执法终端的启用，创新了基层日常监管形式，监管从“纸质”走向“云端”,实现了传统监管到智慧监管的转变，对于加快提升市场监管运行高效化、监管精准化、执法规范化、服务便利化水平具有积极的意义。今后，洛阳市场监管系统将积极探索和创新更多的智慧监管模式，助力全面建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，更好地服务洛阳经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 石红军 文/图)