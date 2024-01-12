间接带动服务和帮扶企业超千家！洛阳地方金融协会晒出2023年度成绩单

26日，洛阳市地方金融协会晒出洛阳地方金融组织2023年度成绩单。

26日，洛阳市地方金融协会晒出洛阳地方金融组织2023年度成绩单。

数据显示，2023年，洛阳市共有融资担保机构16家，新增担保业务39.47亿元；22家小额贷款公司，新增贷款17.76亿元；19家典当行，典当总额8.22亿元；3家融资租赁公司，发放租赁款21.43亿元。去年，全市金融服务外包公司会员单位6家，服务客户1978家，累计协助金融机构发放贷款8.36亿元；地方类金融机构从业人员1300余人，通过产业链间接带动服务和帮扶的企业超千家，惠及从业人员10万余人。

地方金融组织是金融体系的重要组成部分，近年，洛阳市融资担保、小额贷款、典当等地方金融机构，在服务实体经济、支持中小微企业发展方面发挥着重要作用。

今年，洛阳市地方金融协会还将继续发挥“服务、维权、自律、协调”职能，以稳健经营为主线，以行业自律为抓手，当好助手、搭好平台，引导全市地方类金融机构提质减量、瘦身健体；依托洛阳市地方金融纠纷调解中心，持续完善“调解+判决+仲裁”的多元金融纠纷化解机制；广纳人才，继续壮大地方金融专家队伍；高质量把关评选评优活动，以点带面，助力提升行业的整体素质和创新能力。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 张长华 文/图）