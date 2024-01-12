这个小孩儿不简单（大唐宰相狄仁杰）

西方有神探福尔摩斯，东方有神探狄仁杰，福尔摩斯是文学人物，狄仁杰则是历史上确有其人的大唐宰相。狄仁杰德才兼备、刚正不阿、知人善任、政绩颇丰。史书记载了许多他的事迹，民间也有很多关于他的故事、传说。即日起，“大唐宰相狄仁杰”系列将带您重温狄仁杰的传奇一生。

编者按 西方有神探福尔摩斯，东方有神探狄仁杰，福尔摩斯是文学人物，狄仁杰则是历史上确有其人的大唐宰相。狄仁杰德才兼备、刚正不阿、知人善任、政绩颇丰。史书记载了许多他的事迹，民间也有很多关于他的故事、传说。即日起，“大唐宰相狄仁杰”系列将带您重温狄仁杰的传奇一生。

中国历史上只有一个女皇，那就是武则天。

在武则天心中，只有一个大臣不可或缺，那就是狄仁杰。

狄仁杰去世时，武则天流泪道：“朝堂空矣！”从那以后，每每朝廷有大事，群臣无法决断，武则天都会叹息：“天夺吾国老何太早邪！”

狄仁杰为何如此受女皇器重、倚赖？他都有哪些过人之处呢？让我们从他小时候说起吧。

这孩子面相太好了

上来就是命案！

《旧唐书·狄仁杰传》三言两语介绍完狄仁杰的名字、籍贯、长辈，紧接着就扯出一桩命案。

说狄仁杰还是儿童的时候，家里有一个门客被人杀了，衙门派县吏来调查。

这可是大事啊，一家老小都着急忙慌地过来接受讯问，配合调查，只有小狄同学啥反应也没有，一动不动地坐在那儿读书。

县吏正愁问不清楚呢，发现一个小孩儿如此不识趣，噌噌冒火，不由分说训了小狄一顿。

搁一般小孩儿早哭了吧？小狄同学不仅不怕，反而毫不客气地给县吏上了一课：“黄卷之中，圣贤备在，犹不能接对，何暇偶俗吏，而见责耶！”意思是说，这些书里，圣人贤良都在，我尚且接待应对不过来，哪有时间搭理你这样的俗吏？你凭什么训我呀？

县吏啥反应？史书里没说。猜想他会被小狄吓一跳；即便嘴上不说，心里恐怕也会嘀咕，这小孩儿不简单，听说出命案，他毫不惊慌，面对本县吏，他毫不畏惧，见识不凡，口才了得，日后可堪大用！

狄仁杰确实不简单，不光吓住县吏，还惊到一位法师。

北宋钱易在开封当官时写了一本《南部新书》，记了不少唐人轶事，其中就有这样一个故事：狄仁杰还是小孩子时，和兄弟们一起在大路边玩耍，遇到了善于相面的海涛法师。海涛法师看到小狄心中一惊：“此郎位极人臣，苍生是赖，但恨衰朽之质，所不见尔。”哎呀，这孩子面相太好了，以后必然身处最高的官位，成为百姓的依靠，只可惜呀我老了，看不到那时候了。

赶考路上发生奇事

狄仁杰从小就表现出了善辩、有定力、处变不惊等才能，可能跟他随父宦游多年的经历有关。

狄仁杰的父亲狄知逊数次调动工作，拖家带口四处宦游，狄仁杰跟着走遍大江南北，郑州、梁州(今陕西汉中)、剡县(今浙江嵊州)、郑县(在今陕西渭南)、夔州(今重庆奉节)……见识了各地风土人情，想必也感受到了民间疾苦与公事烦冗。狄家世代为官，自小在基层历练的狄仁杰，终究要去考取功名。

唐高宗显庆年间，为了打破士族的垄断地位，唐高宗和武则天重视科举，吸纳大批优秀“寒门子弟”入朝为官。狄仁杰虽天赋异禀，但考试成绩一般，多亏朝廷“扩招”，才得以明经及第。

《通典》中说：“其进士大抵千人，得第者百一二；明经倍之，得第者十一二。”明经科的录取率是进士科的十倍，这就给了更多人机会，应试能力不佳，说不定办事能力强呢，狄仁杰就是明经及第，照样干出了一番大事业。

就在狄仁杰赶考路上，发生了一件奇事。

这天，狄仁杰骑马路过华州北市，见很多人聚成一堆，不知在围观什么。他拉住缰绳，遥遥望去，见一个大牌子上写着八个大字：“能疗此儿，酬绢千匹。”待挤到跟前，他见牌下躺着一个十四五岁的孩子，像是富人子弟，其鼻端长了一个大如拳头的瘤子，瘤子连接鼻子的细肉粗细如筷子，碰一下酸痛刻骨，孩子的双眼也被瘤子牵着，翻着眼白。见孩子痛苦不堪，似乎马上就要死去的样子，狄仁杰心疼地观察了一会儿说，我能救他！

孩子的父母及亲戚纷纷磕头，立即拉来一辆车，上面装有千匹绢。狄仁杰不为所动，他让人扶起孩子，自己取出银针，从孩子脑后扎进约一寸，问孩子：“针气到瘤子那里了吗？”孩子点点头。狄仁杰猛地把针抽出来，瘤子随之掉落。孩子的眼睛也恢复正常，病痛全无了。孩子的亲人又是哭又是拜，要把一车绢送给狄仁杰。狄仁杰笑着说，我是可怜孩子性命危急才紧急施救，可不是靠行医谋生的。说完，他便转身走了。

这个故事被收入唐代中期传奇小说集《集异记》，说狄梁公“性闲(娴熟)医药，尤妙针术”，结尾狄梁公的原话是“吾非鬻技者也”，即我不是靠出卖技术为生的。俗话说“不为良相，便为良医”，狄仁杰将其反了过来，他无意为良医治病救人，终成良相治国救民！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静 实习生 刘芊绵）