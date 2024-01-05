强强联动研发新品！氢能发展唱响“洛阳声音”

21日，记者从中石化洛阳工程有限公司获悉，该企业与中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司联合开发的加氢站用新型储氢瓶组已实现批量生产，并进入实际应用，为洛阳奋力建设“中国氢城”进一步强化设备基础和技术储备。

21日，记者从中石化洛阳工程有限公司获悉，该企业与中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司联合开发的加氢站用新型储氢瓶组已实现批量生产，并进入实际应用，为洛阳奋力建设“中国氢城”进一步强化设备基础和技术储备。

作为氢能产业的核心设备，高压储氢瓶组承载着氢气储存任务，是将氢气从工业产品转化为能源的“关键一招”，其批量生产及应用是氢能源实现大规模工业应用的必要前提。

当前，随着氢能应用及氢燃料电池汽车飞速发展，我国开始广泛布局建设加氢站。作为国家燃料电池汽车示范应用城市群和“郑汴洛濮”氢走廊双节点城市，洛阳氢能产业发展迅速，规模成倍增长，展现良好发展势头。

在此背景下，两家企业发挥各自技术优势，实施联合攻关。中石化洛阳工程在加氢站整体设计、高压储氢压力容器和计算上具有丰富经验。双瑞特装则在材料研究、产品加工制造上积累了深厚底蕴。最终，双方成功研发的35兆帕、50兆帕储氢氢瓶，成为国内加氢站建设的主流产品。

在实际研发中，针对“氢脆”破坏等行业技术难题，两家企业于去年成立联合小组，通过攻关成功突破大壁厚钢管旋压、大壁厚容器热处理工艺，以及容器内表面研磨和材料抗“氢脆”等关键技术研究，基本实现氢气“零泄露”，整体技术位于国内领先。当前，该产品已在多家加氢站稳定运行，市场反响良好，正成为企业发展新的增长点。

值得一提的是，这并非中石化洛阳工程与双瑞特装首次联手。此前，双方就在石油化工、现代煤化工等行业压力容器领域积累了丰富合作成果。“这次联手开发氢能产品，既为洛阳氢能产业发展积蓄新的动能，也开启了双方合作新篇章。”双瑞特装相关负责人表示。根据规划，两家企业未来还将朝70兆帕及100兆帕的行业标杆产品发起冲锋，继续为我国氢能发展唱响“洛阳声音”。

更值得期待的“强强联动”还在后面。中石化洛阳工程首席专家张国信透露，在中国工程院院士郑津洋牵头组织下，中石化洛阳工程和双瑞特装目前正和其他单位联手参与国家标准《加氢站用储氢压力容器》的编写工作。该标准将填补我国没有针对储氢压力容器建造的专项国家标准空白，对支撑特种设备安全监管，实现我国碳中和、碳达峰战略目标具有重大意义。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 邢维京 李建永 王澍 文/图)