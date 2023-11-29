龙的传人 龙的样子（古人与龙）

龙年快到了，咱们来聊聊龙吧。龙很神秘，变幻莫测。十二生肖中，其他生肖都是真实存在的动物，唯有龙在现实中难觅其踪。

龙年快到了，咱们来聊聊龙吧。

龙很神秘，变幻莫测。十二生肖中，其他生肖都是真实存在的动物，唯有龙在现实中难觅其踪。

龙很强大，行云布雨，威力无穷，象征着吉祥、尊贵、智慧、力量。

中华儿女自称是“龙的传人”，舞龙灯，划龙舟，劈龙门，守龙城，以龙为尊，龙袍加身；以龙为名，望子成龙……龙文化无处不在。

那么，龙是怎么来的？华夏古籍中都有哪些龙？洛阳历史上又有哪些与龙相关的典故？

古籍中的中华龙

世界上很多国家和民族都有关于龙的神话传说。中国的龙是神话传说中的灵兽，气吞山河，呼风唤雨；而西方的龙——“dragon”，形似长翅膀的恐龙和蜥蜴，能喷火，丑陋凶猛，和东方的龙完全不搭边。

中国经典古籍中记载的龙种类很多，譬如黄龙、应龙、黑龙、苍龙、青龙、白龙、赤龙、角龙、烛龙、火龙、云龙、蟠龙、蛟龙、虬龙、螭(音同吃)龙等。至于这些龙来自何方，长啥模样，大都是寥寥几笔，语焉不详。

《太平御览》记载：“蟠龙，身长四丈，青黑色，赤带如锦文，常随水而下，入于海。有毒，伤人即死。”听起来跟有毒的巨蟒差不多。《广雅》记载：“有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙，有角曰虬龙，无角曰螭龙，未升天曰蟠龙。”《楚辞》则说：“龙无角曰蛟。”你说你的，我说我的，令人头大。

关于应龙的记载还算丰富。据说，应龙生有双翼，会飞，龙尾扫荡之处，平地出河，两岸成山。

《山海经》记载，蚩尤兴兵作乱，黄帝派应龙大战蚩尤，“应龙畜水，蚩尤请风伯、雨师纵大风雨”，黄帝又派天女魃助战，“雨止，遂杀蚩尤”。

应龙不但杀了蚩尤，还杀了逐日的夸父，能量耗尽，回不到天上，去了南方，所以南方多雨。

黄帝又称轩辕黄帝，是古华夏部落联盟的首领，活动区域以河南为中心。考古工作者认为，位于洛阳盆地内的巩义双槐树(河洛古国)遗址，是黄帝时代的重要都邑。

《史记》记载：“轩辕，黄龙体。”言之凿凿，说黄帝有黄龙附体。

也有人认为黄龙就是应龙。司马相如在《大人赋》中写道：“驾应龙象舆之蠖略逶丽兮，骖赤螭青虬之蚴蟉蜿蜒。”看样子，应龙、螭龙、虬龙都像蛇一样扭动身体，但龙的本领可比蛇大得多，可升天，可入海，战斗力极强。

落跑的驯龙高手

古籍里的龙似真似幻，但在夏朝人的生活中，龙似乎是一种真实的生物。

夏朝是中国历史上第一个君主世袭制王朝，洛阳二里头遗址乃夏都斟鄩旧地。史载，夏朝第三任君主太康及末代君主夏桀等，皆以斟鄩为都城。

夏朝许多君主都和龙有着千丝万缕的联系。

先说夏朝开国君主大禹。他是黄帝的玄孙，相传也是黄龙转世。二里头夏都遗址博物馆有大禹治水雕塑。上古时期洪水泛滥，大禹的父亲鲧因治水不力被处死，尸体三年不腐。人们剖开鲧的肚子，见黄龙腾空而起。有人说黄龙化身为大禹，也有人说黄龙是鲧的精气化成的。

大禹代父治水，有神龙相助。很多古籍中对此场景有不同描述，或说“黄龙曳尾于前”，或说“有神龙以尾画地”，或说“有龙为其负舟”，总之很玄乎。

禹的儿子启也能驾驭龙。《山海经》里说，夏启出行时“乘两龙”，排场很大。

一蟹不如一蟹，夏朝第14任君主孔甲就没这种本事了。《史记》记载，孔甲迷信鬼神，“天降龙二，有雌雄”，孔甲“未得豢龙氏”，不知该拿这两条龙怎么办。

《左传》记载：“古者畜龙，故国有豢龙氏，有御龙氏。”豢龙氏和御龙氏都是传说中的驯龙高手，负责养龙及祭祀活动。

舜帝时期，有个叫董父的人，喜欢龙，了解龙的食性，“能求其耆欲以饮食之”，把龙驯养得服服帖帖。舜帝“赐之姓曰董，氏曰豢龙”。

豢龙氏传承不力，待到孔甲在位时，中原已找不到有真本事的豢龙氏。有个叫刘累的人，曾拜豢龙氏为师，“学扰龙于豢龙氏”，孔甲便让他替王室养龙。

《史记·正义》引《括地志》云：“刘累故城在洛州缑氏县南五十五里，乃刘累之故地也。”古缑氏县今属洛阳市偃师区，可见刘累是在夏都斟鄩城郊养龙的。

起初，刘累表现不错，孔甲挺满意，封其为“御龙氏”。后来也不知哪里出了岔子，雌龙突然病死。刘累的应急方案很出奇：他把雌龙剁成肉酱，煮成羹献给孔甲吃。

孔甲吃罢龙羹，又想看龙。刘累慌了，怕被追责，索性脚底抹油，溜之大吉。

据刘氏族谱记载，刘累躲到了尧山东麓，今平顶山市鲁山县一带，隐姓埋名，繁衍生息。他被奉为刘姓始祖，汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀都是他的后代。东汉末年，刘秀在鲁山祭拜刘累，筑台招兵，大战王莽，后来建立东汉王朝，定都洛阳。

既然古人认定刘累是真实存在的历史人物，那他养的龙是什么生物？有学者认为，刘累养的龙可能是鳄鱼。古时，中原一带气候温暖，黄河流域有很多扬子鳄。扬子鳄古称鼍(音同驮)、鼍龙，前爪有五趾，好冬眠，喜欢潜水，符合龙的特征。信不信由你。

“龙的传人”龙马精神

我们熟悉的龙形象，出自宋代《尔雅翼》：“角似鹿，头似驼，眼似鬼(兔)，项似蛇，腹似蜃，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛。”

学者们认为，这种龙形象或来源于图腾崇拜。

远古时期，先民们以渔猎为生，生存环境恶劣，崇拜比自身强大的自然力量，向往像熊一样威猛，像牛一样强壮，像鸟一样自由……各原始部落以不同的动物形象作为图腾标志，遂有了熊图腾、牛图腾、鸟图腾等图腾崇拜。

洛阳孟津有龙马负图寺，供奉中华民族的人文始祖伏羲。传说，伏羲和女娲皆是人首蛇身，洛阳古墓博物馆里的伏羲女娲交尾图可为佐证。

伏羲氏部族以蛇为图腾——民间称蛇为“小龙”，这大概是龙图腾的雏形。

黄帝打败蚩尤统一中原后，与炎帝联手成立华夏族联盟，融合其他部族的图腾元素，虚拟创造了一种新图腾：龙。

夏人乃伏羲氏、黄帝的后裔，以龙为图腾，有祀龙的传统。二里头遗址出土的绿松石龙形器，不但证明了早在夏代，先民们已把龙作为图腾来崇拜，也为中华龙提供了真实的形象依据。

中华儿女自称是“龙的传人”，龙内化成了一股精气神：能升能隐，能屈能伸，可飞腾于苍茫宇宙，也可潜伏于汹涌波涛。龙的样子，就是我们的样子。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 刘芊绵）