“开元盛世”少不了的名相（上）

定鼎门，隋唐洛阳城外郭城正南门，隋称建国门，唐称定鼎门。大业初年，隋炀帝营建东都，成为第一个通过此门的中国古代帝王。到南宋时，沿用超过5个世纪的定鼎门逐渐废弃。又近9个世纪之后，定鼎门遗址成为世界文化遗产。

编者按

后天，“天街奇幻夜·神都洛阳年”新春盛会就要拉开帷幕了。从2月7日到24日，隋唐洛阳城天街片区明教坊一带，将再现隋唐时期的天街盛景，将新春气氛打造得浓浓的！借此机会，咱们再来了解一下明教坊，说说这里住过的历史名人，品品他们流传千年的传奇故事。天街奇幻夜·神都洛阳年

定鼎门，隋唐洛阳城外郭城正南门，隋称建国门，唐称定鼎门。大业初年，隋炀帝营建东都，成为第一个通过此门的中国古代帝王。到南宋时，沿用超过5个世纪的定鼎门逐渐废弃。又近9个世纪之后，定鼎门遗址成为世界文化遗产。

登上定鼎门，遥望应天门，眼前宽阔、笔直的天街，就是隋唐洛阳城的中轴线。将目光收回，看天街东侧，南临定鼎门的就是明教坊，大唐开元名相宋璟的私宅曾在这里。《太平御览》里说“璟造宅，悉东西相对，不为斜曲，以避恶名”，用一个词说就是“守正”，宋璟为官亦如此。

多亏诤臣敢言，庆幸明皇肯听

宋璟在唐为官，历经五朝，他的第一个伯乐是武则天，最后一个伯乐是唐玄宗。17岁进士及第，70岁归洛养老，为官数十年，他为振兴大唐励精图治，辅佐唐玄宗开创了“开元盛世”。

从受到武则天倚重开始，宋璟就是知名的“反对派”：武则天后期，他反对张易之、张昌宗兄弟乱政；唐中宗时，他反对武三思乱政；唐睿宗时，他反对太平公主干政，为此背锅被贬，但他宁折不弯。

开元四年(公元716年)冬天，唐玄宗准备去东都洛阳，他任命宋璟为刑部尚书、西京留守，并派内侍、将军杨思勖前去迎接。杨思勖是谁？他是中国历史上太监领兵出征第一人，一生征战沙场，无一败绩，派他迎接宋璟，可见皇帝有多重视。此前，宋璟任广州都督，教当地百姓烧瓦盖房以取代竹子茅草屋，改造店肆，避免火患，收效不错，深受百姓爱戴。这么好的臣子，得叫回来干大事，于是皇帝把他从广州调回来，委以重任。宋璟日夜兼程赴京，途中一句话也不跟杨思勖说，气氛颇为尴尬。杨思勖回京就打报告，唐玄宗非但没生气，反而越发敬重宋璟：嗯，还是朕有眼光，选的人果真不错！

后来，宋璟成了宰相。《资治通鉴》里说，宋璟“为相，务在择人，随材授任，使百官各称其职；刑赏无私，敢犯颜直谏。上甚敬惮之，虽不合意，亦曲从之”。他就像初唐名相魏徵一样，敢于犯颜直谏，玄宗对他十分敬畏，纵使他说的不合己意，玄宗也往往曲意听从。

开元十二年(公元724年)，玄宗又一次东巡，宋璟再次留守京师。出发前，玄宗对宋璟说：“卿是国家元老，朕的股肱耳目，朕将巡洛阳，咱们要分别一段日子，你有啥忠告？”宋璟一一直言相告，玄宗将这些话“书之座右，出入观省，以诫终身”。多好，一个敢说，一个肯听！

上管国丈修坟，下管皇子起名

宋璟敢说，玄宗肯听的事儿，《旧唐书》里写了不少。比如，皇帝想给最宠的娃取个佳名，宋璟却说不可行。

玄宗妃子多，孩子更多，现代人为一个孩子起名字都得翻半月词典，要给几十个孩子起名字，那得多难？宋璟有文化，开元五年(公元717年)十月，玄宗命宋璟给诸皇子起名字，给诸公主起邑号，还特别交代，要有一个“佳名”、一个“美邑号”，让人一听就觉得与众不同，不用说，他想将其赐给最宠爱的娃。

起名字好办，往名字里夹带私心，宋璟不干。皇上私下里偏心哪个孩子、哪个妃子，别人管不着，但天地之间有不变的典章，公平原则不可违。宋璟搬出《诗经·国风》给玄宗上课，说你作为君主，要“七子均养”，即有一颗公正的心，对臣民一视同仁。名字、邑号我各起了三十多个，混到一起献上，以彰明陛下对诸子不偏不倚、一视同仁的美德。得，这“高帽子”一戴，玄宗只得称善。

给孩子起名儿，宋大人不让触碰原则，给老丈人修坟，他也不让坏规矩。

开元七年(公元719年)，玄宗的老丈人王仁皎去世，得修坟。王仁皎与玄宗可是一对患难翁婿。玄宗还是王子时，被软禁在宫中十多年，王仁皎在此期间把女儿嫁给了他。后来，这对少年夫妻从阶下囚一步步登上权力巅峰，王仁皎起了相当大的作用。仗着这份“资历”，王皇后的哥哥提出，将父亲的坟墓封土高度由规定的一丈九尺升级为五丈一尺，这参考的是玄宗外祖父的先例。

宋璟说这不行，玄宗说那好吧。可第二天，玄宗变卦了。宋大人又开始上课，正反面举例，掰扯大道理，说你重情义我能理解，但制度不能因人情而摇动，不然以后谁还遵守制度？如果你实在抹不开面子，不得不照顾皇后的情分，那就按规矩改为“三丈已(以)上，四丈已下”吧。

宋大人旁征博引，口若悬河，玄宗听得心服口服，不禁感激宋大人“再三坚执，成朕美事”！

除了犯颜直谏，宋璟还有哪些故事，请看下期！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静 实习生 刘芊绵）