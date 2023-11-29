天街奇幻夜（河洛拾珠）

唐人杜宝在《大业杂记》中说，隋炀帝登基后想迁都洛阳，派宇文恺营建东都，宇文恺开了一条大道，正对皇城端门，名端门街，又名天津街，“阔一百步，道傍植樱桃、石榴两行。自端门至建国门，南北九里，四望成行，人由其下。中为御道，通泉流渠，映带其间”。杜宝笔下的建国门，就是定鼎门在隋初的名字，那时的天津街，就是后来的天街。

后天咱就可以厮跟着去定鼎门，体验天街奇幻夜，欢度神都洛阳年啦！

天街奇幻夜，那是什么样的夜晚呢？咱得从天街说起。

唐人杜宝在《大业杂记》中说，隋炀帝登基后想迁都洛阳，派宇文恺营建东都，宇文恺开了一条大道，正对皇城端门，名端门街，又名天津街，“阔一百步，道傍植樱桃、石榴两行。自端门至建国门，南北九里，四望成行，人由其下。中为御道，通泉流渠，映带其间”。杜宝笔下的建国门，就是定鼎门在隋初的名字，那时的天津街，就是后来的天街。

天街两旁是里坊区，住着达官显贵、文人雅士，天街上举行狂欢节，大家都来凑热闹。

《隋书》中记载，隋炀帝在洛阳的时候，每年正月，万国来朝，诸蕃酋长都聚集在洛阳，要在这里待到十五日，干吗呢？隋炀帝要在天街举行盛大演出，将海内艺人都召集起来，一同献艺，招待八方来客。

于是，自端门外至建国门内，绵亘八里，皆被列为戏场，盛陈百戏！那场面有多盛大——戏场周围五千步，有一万八千人拿着各种乐器吹拉弹唱，方圆数十里都能听见丝竹之声，从黄昏到天明，“灯火光烛天地”，整个正月热闹非凡。

尤其到了正月十五，大街小巷人潮涌动，亲朋好友相约看戏游玩，有人戴着兽面具，有人男扮女装，彻夜狂欢。

那可真是全民狂欢嘉年华！想不想穿越回去见识见识？根本用不着费这劲。从2月7日到24日，隋唐洛阳城天街片区明教坊一带将举办新春盛会，再现隋唐时期的天街盛景。赶紧准备准备行头，到时候去耍吧！(洛报融媒记者杨文静)