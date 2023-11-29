洛阳成功创建全国民族团结进步示范市

我市成功创建全国民族团结进步示范市！23日，国家民委公布第十一批全国民族团结进步示范区示范单位名单，我市成功入选。

我市成功创建全国民族团结进步示范市！23日，国家民委公布第十一批全国民族团结进步示范区示范单位名单，我市成功入选。

近年，我市深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步创建，坚持创建依靠人民、创建成果惠及人民，推动新时代民族工作高质量发展。

我市把联系民生最紧密、服务群众最直接作为基层工作重点，以“五星”支部创建、邻里中心打造、社区体育公园建设等为切入点，以服务各族人民为出发点，以各族人民满意为落脚点，将民族团结融入日常工作的各个环节，真心实意为各族人民提供优质高效服务。

文化认同是最深层次的认同。我市充分发挥自身文化资源优势，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，推进“文化+旅游+民族团结”融合发展，讲好洛阳故事，传播洛阳声音。同时，我市积极构建“地上地下双循环，十字交叉全覆盖”移动宣传体系，以短视频、系列丛书、舞蹈、戏曲等形式真正把铸牢中华民族共同体意识融入各族人民的生活。

“我们将珍惜荣誉，再接再厉，探索更多经验，争取更大作为。”市民族宗教事务局相关负责人表示，将进一步巩固深化民族团结进步创建成果，以政治引领民族团结，以发展促进民族团结，以“三交”增进民族团结，以文化浸润民族团结，以法治保障民族团结，引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，让民族团结之花在河洛大地绚丽绽放，为新时代党的民族工作高质量发展作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王欢欢 索皎）