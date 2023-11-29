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洛阳7项目入选全省首批新服务新供给重点培育项目名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.24 20:00

药食同源中式茶饮项目

　　记者24日从洛阳市发改委获悉，河南省首批新服务新供给重点培育项目名单公布，洛阳共有7个项目入选，数量位居全省前列。

　　为充分发挥服务业在扩内需促消费中的重要作用，培育适配市场需求的服务业新供给，去年9月，省发改委等6部门面向全社会征集服务创新机会清单。最终，经投资机构、行业专家、监管部门评审、核查，全省首批30个优秀项目入选省新服务新供给重点培育项目名单。

　　洛阳入选的7个涵盖了新零售、新餐饮、新文娱、新社会服务等四大领域。其中，新零售项目为河南中原大数据研究院“老家心选”AI大模型电商(一期)项目；新餐饮项目2个，分别是洛阳采方本草医药技术研究院药食同源中式茶饮项目、宜阳大张食品有限公司中央厨房改造提升项目；3个新文娱项目为洛阳城市礼物研究有限公司洛阳礼物项目、河南文旅投资集团运营发展有限公司河南数智文旅一码通项目(一期)、洛阳隋唐城运营管理有限公司《风起洛阳》VR全感剧场龙门古街项目(《风起洛阳》沉浸式VR全感剧场项目)；洛阳恩济医院康养评估与配餐机器人项目入选新社会服务项目。

　　洛阳市发改委服务业科相关负责人介绍，洛阳成功入选的7个项目，特色鲜明，前景广阔。新零售项目重点利用数字化手段提升管理效率，新餐饮项目创新餐饮供给模式，新文旅项目便利好玩，新社会服务项目充分发挥创新技术优化服务方式。下一步，洛阳将引导创新要素向服务业领域流动，促进服务业创新项目、应用场景和创业融资、市场渠道有效匹配，为市场提供更为丰富便利的服务供给。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 刘晓丹 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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