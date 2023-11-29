2023年度“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位、优胜单位获奖名单揭晓

1月24日上午，2023年度“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位和优胜单位颁奖仪式举行。 1月24日上午，2023年度“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位和优胜单位颁奖仪式举行。 据悉，此次评选主要参考了各单位群众诉求办理情况、回复质量和网络投票等，根据各项得分综合进行分类排名，评选出“2023年度‘百姓呼声’群众诉求办理工作先进单位”10家，“2023年度‘百姓呼声’群众诉求办理工作优胜单位”10家。此外，2家单位荣获“2023年度‘百姓呼声’优质金融服务单位”。 作为我市规模最大的网上群众诉求平台，洛阳网“百姓呼声”平台已成为疏解社会矛盾、完善社会治理、密切干群关系、凝聚社会共识的重要桥梁。目前，该平台已实现电脑端、手机移动端全覆盖。涵盖洛阳网PC端、手机洛阳网、“百姓呼声”客户端、“掌上洛阳”手机客户端、微信“百姓呼声”小程序、支付宝“百姓呼声”小程序6大端口，方便用户提交诉求，查看有关部门办理情况。 2023年，洛阳网“百姓呼声”共收到网民诉求120747件，回复率达99.95%。这些数据的背后，离不开各办理单位的重视和交办人员的耐心答复、辛勤付出。2024年，洛阳网“百姓呼声”平台将持续优化功能，搭建群众与职能部门沟通桥梁，助力各部门走好网上群众路线，听民意，解民忧，积极回应民生关切！(洛报融媒·洛阳网见习记者 郭文静) 获奖名单如下： 【先进单位】 洛阳市公安局 洛阳市住房公积金管理中心 洛阳市卫生健康委员会 洛阳市医疗保障局 洛阳市住房保障和房产服务中心 宜阳县 洛龙区 涧西区 国网洛阳供电公司 洛阳市公交集团 【优胜单位】 洛阳市市场监督管理局 洛阳市人力资源和社会保障局 洛阳市教育局 洛阳市不动产登记中心 洛阳市退役军人事务局 西工区 栾川县 老城区 洛阳北控水务集团 洛阳交通运输集团 【优质金融服务单位】 建设银行洛阳分行 工商银行洛阳分行