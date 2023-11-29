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2023年度“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位、优胜单位获奖名单揭晓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.24 13:34

　　1月24日上午，2023年度“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位和优胜单位颁奖仪式举行。

　　据悉，此次评选主要参考了各单位群众诉求办理情况、回复质量和网络投票等，根据各项得分综合进行分类排名，评选出“2023年度‘百姓呼声’群众诉求办理工作先进单位”10家，“2023年度‘百姓呼声’群众诉求办理工作优胜单位”10家。此外，2家单位荣获“2023年度‘百姓呼声’优质金融服务单位”。

　　作为我市规模最大的网上群众诉求平台，洛阳网“百姓呼声”平台已成为疏解社会矛盾、完善社会治理、密切干群关系、凝聚社会共识的重要桥梁。目前，该平台已实现电脑端、手机移动端全覆盖。涵盖洛阳网PC端、手机洛阳网、“百姓呼声”客户端、“掌上洛阳”手机客户端、微信“百姓呼声”小程序、支付宝“百姓呼声”小程序6大端口，方便用户提交诉求，查看有关部门办理情况。

　　2023年，洛阳网“百姓呼声”共收到网民诉求120747件，回复率达99.95%。这些数据的背后，离不开各办理单位的重视和交办人员的耐心答复、辛勤付出。2024年，洛阳网“百姓呼声”平台将持续优化功能，搭建群众与职能部门沟通桥梁，助力各部门走好网上群众路线，听民意，解民忧，积极回应民生关切！(洛报融媒·洛阳网见习记者 郭文静)

　　获奖名单如下：

　　【先进单位】

　　洛阳市公安局

　　洛阳市住房公积金管理中心

　　洛阳市卫生健康委员会

　　洛阳市医疗保障局

　　洛阳市住房保障和房产服务中心

　　宜阳县

　　洛龙区

　　涧西区

　　国网洛阳供电公司

　　洛阳市公交集团

　　【优胜单位】

　　洛阳市市场监督管理局

　　洛阳市人力资源和社会保障局

　　洛阳市教育局

　　洛阳市不动产登记中心

　　洛阳市退役军人事务局

　　西工区

　　栾川县

　　老城区

　　洛阳北控水务集团

　　洛阳交通运输集团

　　【优质金融服务单位】

　　建设银行洛阳分行

　　工商银行洛阳分行
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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