洛阳小伙儿布向伟真中 研制火箭破苍穹

近日，在山东海阳附近海域，引力一号遥一商业运载火箭(简称引力一号)将搭载的3颗卫星顺利送入预定轨道，首次飞行试验任务获得圆满成功。

近日，在山东海阳附近海域，引力一号遥一商业运载火箭(简称引力一号)将搭载的3颗卫星顺利送入预定轨道，首次飞行试验任务获得圆满成功。

引力一号由东方空间技术(山东)有限公司(简称东方空间)自主研制，创造了全球运力最大固体运载火箭、我国运力最大民营商业运载火箭等多项纪录，标志着我国商业运载火箭自主创新取得重大进展，助力我国卫星星座组网大规模建设。

东方空间联合创始人联席CEO(首席执行官)、CTO(首席技术官)，引力一号总设计师兼总指挥布向伟是洛阳市伊滨区庞村镇人。记者独家专访，聆听布向伟讲述自己逐梦航天的故事。

心中种下种子 与火箭结下不解之缘

在北京经开区有一个“火箭街区”，这里有50余家企业以航天为主业，其中运载火箭企业7家，有5家已成功发射火箭。

东方空间的北京总部就坐落在这个街区。此前，这个街区已创下全球首枚液氧甲烷运载火箭成功入轨、全球首次无依托陆海通用机动平台发射等多项世界纪录。此次引力一号的成功发射，让“火箭街区”再一次进入人们的视野，也让东方空间声名鹊起。

20年前，布向伟绝对不会想到，自己有一天能够为中国的航天事业贡献力量。

2003年夏天，布向伟从偃师高中毕业，以646分的好成绩考入哈尔滨工业大学。“那时候我对哈工大的印象就是航天学院比较厉害，如愿进入了航天学院。”他说。

他还记得入学没几天，学校便组织集体观看神舟五号飞船发射直播。看到杨利伟完成中国首次载人航天飞行任务，中国从此成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家，布向伟在心中种下逐梦航天的种子。

在哈工大读本科的四年，布向伟除了上课，几乎天天泡在图书馆里。由于各方面表现优异，布向伟先后被评为学校和国防科工委优秀毕业生。本科毕业后，布向伟被保送至航天一院攻读硕士研究生，从此与火箭结下不解之缘。

破解创业难题 首飞创下世界纪录

“一切都是最好的安排，不断创造历史！”在引力一号发射成功的当天，布向伟更新了朋友圈。

2010年，硕士毕业后，布向伟留在航天一院总体部工作，参与了长征十一号的研制工作。从负责分系统到负责结构总体，再到负责型号总体设计工作，在这个过程中，他积累了丰富的航天发射任务设计和组织经验。

2015年9月25日，中国自主研制的固体运载火箭长征十一号在酒泉卫星发射中心成功首飞，此后布向伟的工作重心由总体设计转向市场化运作。

“我通过调研市场上的卫星公司发现，卫星发射市场需求非常大，但是运力(火箭)不能满足发射需求。”布向伟说。

此后几年，在国家政策激励之下，国内民营航天公司不断成立。2020年，中国商业航天投资进入高峰期。这年6月，看到商业航天广阔前景的布向伟与几名志同道合的伙伴，一起成立了东方空间技术(山东)有限公司，公司定位为运载火箭和新型空天运输工具设计制造公司。

创业初期，他们首先遇到的是产品定义问题。

“与其他民营航天公司相比，东方空间成立的时间较晚，制造小型火箭无非是追随别人的脚步，在技术上没有突破，行业地位也显现不出来。只有提升火箭运载能力，才能更好地满足客户需求。”布向伟说。

据了解，引力一号高30米，起飞推力达600吨，能将4.2吨重的航天器送入距地球500公里的太阳同步轨道，可满足中低轨卫星批量组网发射和中大型航天器快速响应发射需求。在提升运力的同时，引力一号还探索更高频次的发射模式。相比于受到工位资源限制的陆地发射，海上发射依托发射船，单船即可完成一周一次的发射任务，多船则能“多发齐射”。加之东方空间在航天港周边集中布局了基础设施，极大缩短了转运时间、降低了成本，让引力一号具备了24小时快速应急发射能力。

布向伟说，给火箭起名为引力一号，首先是和物理学相关，火箭的终极目标就是突破万有引力，把人类送到更高、更远的地方。其次是作为商业航天公司，希望可以创造有价值的东西，该名字还隐含成功的意思，激励团队迎难而上、力争一流。

凭借广阔的市场前景、专业精干的技术团队，目前，东方空间已完成四轮融资，吸引了多家知名投资机构参与，累计筹资超11亿元。

勇于攀登 立志建成世界一流宇航公司

引力一号发射当天，海阳市民、媒体人员、摄影爱好者等把现场围得里三层、外三层。

伴随着两股巨大的烟云，引力一号腾空而起。在发射大厅里，每个人都紧张地盯着屏幕，现场鸦雀无声。

看到火箭一飞冲天，现场响起雷鸣般的掌声。当大屏幕上打出“热烈祝贺引力一号遥一商业运载火箭飞行试验任务圆满成功”时，布向伟强忍住了泪水。

布向伟感叹，一个个“首创”是引力一号研制团队用1000多天攻克了4个关键技术群17项关键技术，开展了23项大型地面试验、489项单项试验、1452次试验迭代换来的。

三年磨一“箭”，从引力一号正式启动研制到首飞，用了不到三年的时间，这样的效率在国内外都是首屈一指的。

曾经埋头苦干，如今一鸣惊人。连日来，偃师高中、哈尔滨工业大学微信公众号纷纷报道布向伟的事迹。布向伟所在的偃师高中03级同学群里，大家的点赞刷屏。“老班长好厉害！”“我们这一届的骄傲！”……

“引力一号首飞成功只是第一步，我们还有很长的路要走，还有更高的山峰要去攀登。”刚从山东回到北京的布向伟没有休息，马不停蹄投入了下一阶段的工作。他说，他们计划用8年至10年，把公司建成世界一流的宇航公司，助力我国从航天大国迈向航天强国。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）