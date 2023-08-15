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养老不缺“医”是更好的老有所依
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.10.27 08:49

　　支持东方医院等7家医院开办养老机构，总床位达924张；依托社区卫生服务中心和养老服务中心“两个阵地”，探索“一体式、嵌入式、结合式”三种模式，建成医养结合型社区养老服务中心28个；建立“医院+社区+居家”三级网络，推动辖区14个办事处打造老年居家健康服务队伍……在近日召开的全市居家社区养老服务体系建设工作推进会上，涧西区探索的“医办养”模式备受关注，为我们做优养老服务提供了一种新思路。

　　悠悠民生，健康最大。无论时代怎么变，人们对健康的重视始终不变。特别是对老年群体来说，伴随身体机能的衰退，“健康”成为他们面对养老的首要关切。然而，现实中的养老服务，大多停留在生活照料、精神慰藉的“养”，社会医疗机构也多停留在疾病诊疗、康复护理的“医”，“治病不养老、养老不治病”的矛盾长期存在，制约着养老服务的品质。

　　颠覆传统、打破边界的“医养结合”模式，不失为有益探索。在以居家社区养老为主流的今天，牵手医疗机构，融合医疗养老，把医养服务送到老年群众“家门口”，让老人有病治病、无病疗养。对老人来说，实现了“养老”与“看病”无缝衔接；对医院来说，无疑将在紧跟“银发浪潮”中开拓自身发展新空间；对政府部门来说，则是满足了老人所需、撬动了民间投资、激活了社会力量、缓解了人才之困，可谓是多赢之举。

　　去年7月，国家卫健委等11部门印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，明确支持发展居家社区医养结合服务，推动机构深入开展医养结合服务，推进社区卫生服务机构与社区养老服务机构资源共享、服务衔接等，导向不言而喻。今年以来，河北医养结合机构数量增长超70%，增幅创历史之最；江苏上线医养结合服务机构电子地图，可帮老人轻松找到并查看床位等信息……各地鲜活的实践背后，顺应的正是养老新趋势。

　　养老不缺“医”，是更好的老有所依。顺应多元需求，鼓励基层大胆探索，赋予机构更多加持，以医养结合让老人更有“医”靠。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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