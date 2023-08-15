神都梦华国风音乐会举行

29日晚，神都梦华国风音乐会在洛阳正大文化交流中心举行。 29日晚，神都梦华国风音乐会在洛阳正大文化交流中心举行。 本次音乐会是2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周活动之一，音乐会将汉服与民乐相融合，在舞美、灯光、音效、场景等设计上引入国风元素。 《乐歌行》《春江花月夜》《万疆》……音乐会现场，琵琶、古筝、二胡、竹笛等众多传统中国乐器轮番“开腔”，或高亢或低回，或悠扬或激昂，给现场观众带来了一场国风国潮音乐盛宴。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 张怡熙 文/图)