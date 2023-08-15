洛阳警方多措并举维护旅游景区及周边良好秩序

今天是中秋、国庆假期的第一天。连日来，洛阳警方深入推进“护栏行动”，排查风险隐患，加强巡逻防控，整治旅游乱象，全力维护全市旅游景区及周边良好秩序，确保人民群众欢乐祥和过佳节。

今天是中秋、国庆假期的第一天。连日来，洛阳警方深入推进“护栏行动”，排查风险隐患，加强巡逻防控，整治旅游乱象，全力维护全市旅游景区及周边良好秩序，确保人民群众欢乐祥和过佳节。 今天是中秋、国庆假期的第一天。连日来，洛阳警方深入推进“护栏行动”，排查风险隐患，加强巡逻防控，整治旅游乱象，全力维护全市旅游景区及周边良好秩序，确保人民群众欢乐祥和过佳节。 洛阳警方聚焦旅游景区关键点位，主动加强防范，积极维护人流监测、视频监控、紧急对讲、应急照明等技防设施，排查整改旅游景区、网红打卡地等人员密集场所风险隐患，筑牢旅游安全底线。同时，进一步强化旅游景区治安管理，督促旅游景区落实安全防范主体责任，强化人防、物防、技防、制度等“四防”建设，完善进出通道、线路渠化、安保力量、人流监测、高音喇叭等关键措施，增强自身防范和人流疏导能力，让广大游客安全、放心、舒心畅玩。 假期期间，洛阳警方将积极实施主动警务、预防警务，加强与国内旅游线上运营商以及百度、高德地图沟通协作，科学预测旅游景区、网红打卡地等热度，提前针对性加强隐患整改、预警防范；紧盯假期旅游高峰活动规律特点，科学部署警力，优化警务模式，加强巡逻防控，提高见警率、管事率，对游客较多、安全形势复杂的部位、路段和地段，及时增派人员积极开展秩序疏导，全力维护好治安交通秩序，严防发生各类案事件；加强与旅游、应急、市场、消防等部门沟通协作，全面提升防范预警、调度指挥水平，建立完善应对体系，营造安定良好、平安和谐的旅游环境。 洛阳市公安局有关负责人表示，全市公安机关将积极强化与文旅等部门的联合执法，依法整治景区周边“黑车”“黑导”“黑旅行社”以及黄牛倒票等旅游乱象，严厉打击强买强卖、敲诈勒索等涉旅违法犯罪，全面净化旅游市场环境，最大限度维护游客人身财产安全。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 文/图)