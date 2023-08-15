私企员工办理退休时是否需要人事档案？回复：原则上不再核查

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人大学毕业后在国企工作过4年后，一直在私企上班，想咨询一下如果在私企工作到退休，办理退休时是否需要人事档案？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人大学毕业后在国企工作过4年后，一直在私企上班，想咨询一下如果在私企工作到退休，办理退休时是否需要人事档案？

市人力资源和社会保障局回复：根据豫人社函{2021}320号文件规定：无视同缴费参保人员办理退休手续时，原则上不再核查人事档案，以本人实际缴费核算养老保险待遇。参保人员如涉及有视同缴费工龄认定的仍需查看本人人事档案。

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