夺金+打破亚洲纪录！洛阳“姊妹花”绽放亚运赛场

刚刚结束的杭州亚运会场地自行车女子团体竞速赛决赛上，洛阳姊妹花鲍珊菊、郭裕芳携队友苑丽颖以46秒376夺得金牌，并打破亚洲纪录。
刚刚结束的杭州亚运会场地自行车女子团体竞速赛决赛上，洛阳姊妹花鲍珊菊、郭裕芳携队友苑丽颖以46秒376夺得金牌，并打破亚洲纪录。
刚刚结束的杭州亚运会场地自行车女子团体竞速赛决赛上，洛阳姊妹花鲍珊菊、郭裕芳携队友苑丽颖以46秒376夺得金牌，并打破亚洲纪录。
在决赛中，中国队派出郭裕芳、鲍珊菊、苑丽颖出赛，第一圈中国队就已经领先1秒钟以上。第二圈过后，中国队领先优势达到2.693秒。第三圈，中国队夺冠已经没有悬念，46.376秒撞线，打破赛会纪录并刷新亚洲纪录，获得金牌。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
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