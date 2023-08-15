中建材（洛阳）新能源项目首批单体主体封顶

日前，随着最后一车混凝土浇筑完毕，中建材(洛阳)新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目实现首批单体主体结构封顶，为后续生产线建设奠定了坚实基础。

日前，随着最后一车混凝土浇筑完毕，中建材(洛阳)新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目实现首批单体主体结构封顶，为后续生产线建设奠定了坚实基础。

该项目位于汝阳县先进制造业开发区，将建设两条1200吨/天太阳能光伏电池封装材料基片生产线及相关配套设施，并利用联合车间屋顶建设光伏电站。项目具有熔窑最大化、能耗最低化、全线自动化、效益最大化等特征，在玻璃工艺技术、节能减排、环保治理等方面引领行业技术发展，是我市全力打造全国重要先进制造业基地和全国绿色建材产业示范基地的代表性项目之一。

该项目投产后，可年产1.37亿平方米高透太阳能光伏电池封装材料，预计年销售收入30亿元，可提供就业岗位1000个，每年可为下游太阳能光伏组件行业提供20吉瓦太阳能电池封装材料，带动产业链上下游300亿元产值。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 邱亚辉 李翔)