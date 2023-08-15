洛阳迎来首个“委员活动日” 市政协组织开展系列履职活动

昨日，洛阳政协系统迎来首个“委员活动日”。全市各级政协委员深入调查研究，积极建言献策，有效协商议政，在丰富多彩的活动中履职尽责。

昨日，洛阳政协系统迎来首个“委员活动日”。全市各级政协委员深入调查研究，积极建言献策，有效协商议政，在丰富多彩的活动中履职尽责。

市政协相关负责人表示，组织广大委员集中开展“委员活动日”活动，是深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实市第十二次党代会和市委十二届四次全会部署要求的具体实践。

政协委员是人民政协工作的主体，充分发挥政协委员的主体作用，是做好政协工作的重要基础和关键环节。为提升委员履职能力和履职水平，日前市政协举行学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育委员履职培训会，邀请专家学者围绕“学习贯彻政协章程的几个问题”“聚焦中心工作提高协商效能 关注社情民意做好参政议政”进行专题授课，引导广大委员准确把握政协职能定位，掌握履职方法，不断提高理论修养和实践水平。

党委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，政协作用就发挥到哪里。市政协制订详细活动方案，先后组织开展“聚焦提升功能品质，建设让洛阳人民更加幸福的城市”专题协商会、“持续优化营商环境，营造良好发展生态”专题协商会、“科技创新引领产业发展”论坛、“点亮金秋 政协委员助力乡村振兴”座谈等系列活动，围绕产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，找准履职尽责切入点、突破口，为加快推动现代化洛阳建设汇聚智慧力量。

“有事好商量”，众人的事情由众人商量，找到全社会意愿和要求的最大公约数，是人民民主的真谛。“委员活动日”前后，全市各级政协组织选取群众关心的热点、难点问题，推动政协委员资源向一线下沉、平台在一线搭建、情况在一线掌握、问题在一线协商、共识在一线凝聚。

“地摊不能一禁了之。”“适度放开,并非一松了之。”近日，偃师区政协组织经济界政协委员，区城管局、市场监管局有关负责同志，就地摊经济发展问题开展“有事好商量”协商议事活动，听取基层一线群众声音，保障地摊经济平稳有序发展。

“老城要有老味道，但前提必须是整洁。”“突出烟火气，给大家沉浸式体验。”老城区政协组织召开丽景门西大街环境提升整治“有事好商量”协商议事会，围绕打造精品古韵街道，广泛听取意见建议。

政协系统深入开展“委员活动日”活动，始终心系“万家灯火”，把人民群众的急难愁盼抓在手上、放在心里。

市政协民族宗教委员会带领界别委员深入新安县北冶镇刘黄村开展“送健康 献爱心”活动，为当地群众进行视力筛查，并为有需要的村民免费配镜。同时，还邀请眼科专家来到当地学校，开展眼科健康知识讲座，详细讲解爱眼护眼知识，并为孩子们送上书包等学习用品。老城区政协组织开展戏曲文化进社区活动，为群众带来《朝阳沟》《打金枝》《西厢记》等经典曲目，让居民在家门口感受到戏曲艺术魅力。

丰富务实的便民活动，拉近了政协委员与所在界别群众的距离。市政协相关负责人表示，将依托“委员会客厅”“有事好商量”等平台载体，让人民群众真切感受到政协离自己很近、政协委员就在身边。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）