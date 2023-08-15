洛阳降雨降温持续 记得添衣加被保暖

洛阳今日阴天有小雨或零星小雨，气温16℃～21℃。

昨日傍晚，市区降雨暂歇，落日穿过云层洒下金光。当日0时至16时，市区最高气温为17.7℃，最低气温为16℃。气象部门提醒，降雨降温仍将持续，请您记得添衣加被保暖。

中秋节将至。天文科普专家介绍，今年中秋月是本年度第三大满月，也是“超级月亮”。当月球月相刚好是“满月”，月球公转又处在“近地点”位置时，我们就会看到“超级月亮”。中秋当晚，这轮又大又圆的月亮将会陪伴我们欢度良宵。气象预报信息显示，洛阳地区天气在中秋当天为小雨转多云，广大市民或有机会看到“超级月亮”。如果因云遮挡而错过，大家也可期待明年更精彩的“超级月亮”。

市气象局根据最新气象资料分析，受副高边缘西南气流及地面冷空气扩散的共同影响，未来一周我市多阴雨天气，气温较低。

最近几天天气预报

今日：阴天有小雨或零星小雨，气温16℃～21℃。

明日：阴天有小雨，局地中雨，气温17℃～22℃。

28日(周四)：阴天转小到中雨，气温16℃～24℃。

29日(周五)：小雨转多云，西北风3级～4级，气温17℃～23℃。

30日(周六)：多云间晴天，气温15℃～25℃。

10月1日(周日)：多云到阴天转小雨，气温15℃～23℃。

10月2日(周一)：阴天有小雨，局地中雨，气温16℃～20℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)