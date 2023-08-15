上市公司北京利尔拟将注册地迁至洛阳 洛阳“优质存量企业做增量”实现突破

“优质存量企业做增量”实现突破！近日，深交所主板上市公司北京利尔高温材料股份有限公司发布公告，拟将注册地迁至我市洛龙区，企业董事会已审议通过相关议案，有望为洛阳耐火材料产业带来发展新机遇。

开栏语

推动优质存量企业做大增量，是市委加快构建现代化产业体系的重要部署，是谋求发展突破的时代命题。根据工作部署，我市近日启动“优质存量企业做增量”行动，选定一批优质高成长性存量企业给予支持，加速推动企业做大做强。

本网今起开设《优存量扩增量 推动企业做大做强》栏目，通过报道我市多措并举激活存量、千方百计挖掘增量、凝心聚力优化服务的各种先进做法，以及各个企业结合自身特点积极提升产能、延伸产业链，在短时间内形成新优势、提升竞争力的各种优秀举措，全方位展示洛阳积极打造现代化产业体系的崭新篇章。

“优质存量企业做增量”实现突破！近日，深交所主板上市公司北京利尔高温材料股份有限公司发布公告，拟将注册地迁至我市洛龙区，企业董事会已审议通过相关议案，有望为洛阳耐火材料产业带来发展新机遇。

作为洛阳利尔母公司，成立于2000年的北京利尔是国家级高新技术企业。其公告显示，洛阳拥有良好的工业基础，在高温材料与新能源材料领域有着坚实的产业基础与丰富的产业集群，在营商环境、产业链、人才、政策等诸多方面优势明显，有利于公司长期稳健发展。

以壮大产业链优质企业为目标，近期我市启动“优质存量企业做增量”行动，重点面向总部型企业、链主型企业、上市型企业和成长型企业4类企业进行培育。北京利尔总部迁洛，正是我市围绕总部型企业推进的重点事项之一，相关工作取得重大进展，让我市该行动实现“开门红”。

“在后续行动中，我市还将实施各种精准推进培育措施，积极引导优质存量企业实现增量突破。”市工信局相关负责人表示。

●围绕总部型企业发展，我市将重点培育一批具有生态主导能力、综合实力较强，相关业务具有国内市场话语权的企业，协调其上级公司加大资源倾斜力度，在我市布局新领域、新项目。我市将集中资源强化向上对接，带领企业赴总部开展对接，争取更多优质资源布局洛阳。

●围绕链主型企业发展，我市将从行业龙头企业中，重点培育一批具有核心技术和拳头产品，能在促进产业链协同发展、产业集聚发展、大中小企业融通发展等方面发挥引领和带动作用的链主企业，围绕链主企业做好创新协同、生产配套、供销合作等，打造优势产业集群，同时深入参与产业链谋划，推动企业延链补链强链，以优势产业链条建设助力产业集群培育。

●围绕上市型企业发展，我市将支持上市企业围绕产业链上下游开展并购重组，提升全产业链盈利能力；鼓励企业根据自身发展战略和生产经营需求，积极用好股票增发、发行债券和资产证券化等直接融资工具，充分利用资本市场、善用金融活水，迅速做大做强。

●围绕成长型企业发展，我市将重点培育一批主营业务突出、生产管理精细、创新能力强、增长很快、发展潜力大的高成长型企业，对企业做好精准服务，在资金补助、要素保障、人才引进等方面给予重点支持，鼓励企业精准研究市场、抢抓风口机遇，加强智能化改造、数字化转型，在降本、提质、扩量、增效等方面积极发力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郝爽 苟华云）