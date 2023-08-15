事关住房公积金！洛阳发布最新通知

19日，洛阳市住房公积金管理中心网站发布《关于持续开展住房公积金数据治理的通知》。

19日，洛阳市住房公积金管理中心网站发布《关于持续开展住房公积金数据治理的通知》，内容如下：

关于持续开展住房公积金数据治理的通知

为贯彻落实《住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》(建金〔2022〕82号)，提升住房公积金数据质量，洛阳市住房公积金管理中心(以下简称“中心”)将持续对全市缴存单位及其职工住房公积金数据开展治理，具体事项通知如下。

一、单位缴存登记信息有误

单位缴存登记信息有误是指办理缴存登记设立单位账户过程中或事后，发现单位信息有误或发生变化的，应及时办理单位缴存登记信息变更手续。

治理方法：1.中心以定期发布通告或委托归集银行电话通知方式进行提示，引导单位通过单位网厅和服务网点等渠道完成单位缴存信息变更手续。2.中心设立系统控制，对单位缴存登记信息不完整或不符合规定的，将限制单位缴存类业务办理。

二、单位欠缴账户

单位欠缴账户是指从单位账户信息中筛选缴至年月距离当前月大于6个月且销户日期为空的单位账户，应及时办理汇缴、补缴等相关手续。

治理方法：1.中心向全市应缴单位及其职工进行住房公积金政策宣传，单位应按规定为本单位职工办理缴存登记、汇缴、补缴、转移等住房公积金归集业务，明确专门的经办人员办理住房公积金归集业务相关事宜，协助中心做好住房公积金政策宣传，配合中心做好监督检查、投诉处理等工作。2.委托归集银行协助中心开展住房公积金缴存督查工作，向相关单位送达住房公积金业务函件，提示、引导、督促相关单位及时改正违规行为。3.根据职工维权投诉举报，中心对满足触发情形的单位启动监督检查机制，对单位逾期不缴或者少缴等行为依法行政。

三、单位空账户

单位空账户是指从单位账户信息中筛选单位缴存人数、封存人数、单位账户余额全部为零且销户日期为空的单位账户，应及时办理汇缴、补缴、转移或注销登记等相关手续。

治理方法：将相关单位账户通过中心官网、官微进行30天的挂网公示，逾期未办理或期满无异议的，由中心对该类单位账户直接办理注销登记手续。如缴存单位及其职工或第三方对该类账户办理注销登记手续存在异议的，应在公示期内至中心管理部办理注销登记等相关手续，或通过函件方式向中心(函寄：洛阳市洛龙区牡丹大道228号住房公积金管理中心归集执法科)提出异议。