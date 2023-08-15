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省委第三巡回督导组深入洛阳各县区 指导各地高标准启动主题教育
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.19 17:56

省委第三巡回督导组深入洛阳各县区，指导各地高标准启动主题教育
以学促导 严督实导 精准指导
确保主题教育开局良好扎实推进

　　到会指导、查阅资料，深入基层、听取意见……自9日洛阳启动主题教育以来，省委第三巡回督导组牢牢把握督促指导正确方向，深入洛阳各县区进行巡回督导，坚持以学促导、严督实导、精准指导，推动各县区主题教育高标准起步、高质量开局。

　　加强理论武装，是开展主题教育的重中之重。省委第三巡回督导组始终把学习放在首位，坚持先学一步、深学一层，读原著、悟原理，制定学习清单，明确学习重点，持续跟进学习习近平总书记有关主题教育的最新重要讲话精神，吃准吃透政策精神，确保督在点子上、导在关键处。

　　为提升督导质效，省委第三巡回督导组建立健全督导工作制度，细化督导工作方案，建立健全省、市、县三级联络员制度，并以小组形式深入各县区，巡回交叉开展工作，与联系指导单位一起学、一起思、一起悟、一起抓，真正做到同向发力、同题共答。

　　在督导组的有力指导下，洛阳各县区积极响应，有序召开主题教育工作会议。督导组第一时间到会指导，及时提出意见建议，切实发挥监督、指导和推动作用，确保各项“规定动作”不跑偏。

　　伊滨区坚持“早、实、快”，确保主题教育迅速开局起势。该区召开区党工委会议专题研究主题教育，建立主题教育筹备工作组，确保开局后高效运转。该区出台大兴调查研究实施方案，明确提出“1+1”课题调研模式，即区领导班子成员针对全区发展中存在的突出问题，牵头1个调研课题，并围绕市委主要领导调研伊滨指示精神，对标对表苏州工业园区，再牵头1个课题开展专题调研，做好调研成果转化，推动伊滨高质量发展。

　　瀍河区全面准确把握主题教育目标任务，动员各镇(街道)、区属党委(党组)、“两新”组织及区直机关、基层党组织全面启动主题教育。该区坚持抓实抓细，区委主题教育办对不同层级、不同领域、不同对象进行分类指导，确保主题教育“不走样”“不跑偏”。

　　涧西区把推动“重振涧西区、重塑高新区”贯穿主题教育始终，提出要全面落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，用党的创新理论武装头脑，更好指导发展实践，奋力谱写现代化建设的涧西新篇章。

　　宜阳县明确提出，要把开展主题教育同贯彻落实党中央、省委、市委决策部署结合起来，同推动全县中心工作特别是“三项重点工作”结合起来，同完成全年经济社会发展目标结合起来，更好地将学习工作热情转化为推进县域经济发展的强大动力。

　　栾川县突出深入开展调查研究这一内容，提出要重点围绕事关现代化栾川建设的重大问题，本地区、本部门、本单位的重点难点问题，科学选定“小切口”调研课题，真正把情况摸清楚、把症结分析透、把问题解决好。

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　　洛阳各县区紧扣“规定动作”，坚持高位定标、严格要求，突出特色、创新载体，持续推动主题教育走深走实。截至目前，洛阳各县区已全面启动主题教育，正按部署要求有序推进相关工作。

　　省委第三巡回督导组还深入龙门实验室、中州时代新能源生产基地项目等重大科研平台、重大项目建设现场，详细了解洛阳科技创新、产业发展相关工作进展情况，现场开展督查指导；到嵩县城关镇叶岭村调研丹参产业发展情况，对丹参产业发展、品牌打造、延长产业链等提出建设性意见，切实把主题教育成果转化为高质量发展实际成效。

　　省委第三巡回督导组相关负责人表示，将按照中央部署和省委要求，紧紧围绕“理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制”五个贯穿始终，督学习、深刻领悟思想，督质效、真正解决问题，督基层、分类开展教育，督作风、严防形式主义，确保主题教育方向不偏、标准不降、力度不减，与洛阳市委同题共答、同频共振，力求主题教育取得实实在在的效果。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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