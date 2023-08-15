景华实验小学和珠江路小学成立联盟型教育集团 人员进行轮岗交流

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：景华实验小学和珠江路小学成立联盟型教育集团后，两所学校的教师会互换吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：景华实验小学和珠江路小学成立联盟型教育集团后，两所学校的教师会互换吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：景华实验小学和珠江路小学成立联盟型教育集团后，两所学校的教师会互换吗？
涧西区教体局回复：依照《涧西区义务教育集团化办学实施方案》，景华实验小学和珠江路小学成立联盟型教育集团。按照“示范引领、优势互补、协同发展”的工作思路，根据两校实际情况，采用多种形式促进成员校之间教育教学交流，统筹安排人员进行轮岗交流，以加强团队教研能力，提升教师专业发展，共同打造集团校特色品牌。
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