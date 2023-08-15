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洛阳市烈士陵园开展“听历史诉说”——纪念九一八事变爆发92周年主题教育活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.19 08:34

　　92年过去了，硝烟散去，警钟长鸣！

　　昨日，市烈士陵园开展“听历史诉说”——纪念九一八事变爆发92周年主题教育活动，教育引导广大青少年增强爱国主义意识和国防观念，牢记历史、勿忘国耻，缅怀先烈、奋进未来。

　　在沉浸式体验“红色经典”环节，市烈士陵园讲解员和河南林业职业学院学生共同重温吉鸿昌将军写给妻子的家书、巾帼英雄赵一曼写给儿子的家书等抗日英雄的红色家书。一封封家书，带大家走进硝烟岁月，走到英烈身边。沉浸式的演绎，生动再现了英烈们书写家书的画面。这些家书不仅记录了革命先辈们天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀，视死如归、虽死犹生的民族气节，不畏强敌、甘于牺牲的英雄气概，也珍藏着英烈们的儿女情长和对亲人的牵挂不舍，向后人诉说着革命者的精神和信仰。

　　“革命烈士是我们心中最闪亮的坐标，指引着我们不忘初心、砥砺前行。”河南林业职业学院的学生们表示，他们将继承先烈遗志，赓续红色血脉，刻苦学习，不负韶华，为祖国的繁荣富强贡献力量。

　　活动还包括向革命烈士纪念碑敬献鲜花、给先烈寄一封“穿越时空”的信件、擦拭烈士墓碑、参观洛阳革命烈士事迹陈列馆等主题教育内容。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 关松涛 李丹阳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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