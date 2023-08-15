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全国体育模特大赛 54岁的她拿了冠军

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.19 08:39

　　在不久前举行的第二届CBBA中国体育模特大赛全国总决赛上，洛阳选手郑九凤发挥出色，代表河南赛区夺得成人女子乙B组冠军和成人乙组全场亚军，创河南选手在该项赛事中的最好成绩。

　　本届大赛由中国健美协会等单位主办，经过58个赛区、超过30万人的激烈角逐，最终有500余名选手晋级全国总决赛。郑九凤从众多选手中脱颖而出，载誉而归。

　　今年54岁的郑九凤是瀍河区塔湾街道恒东社区居民，走上模特道路，最初是为了锻炼。她退休前从事财务工作，因为经常伏案，时常感到颈椎和腰椎不适，隔三岔五就要去治疗。“你要加强锻炼啦！”一次治疗后，医生的一句话点醒了她。

　　看到小区里有老师教走模特步，郑九凤兴冲冲地报了名。模特训练要求走路和站立的姿态挺拔，尤其是靠墙站立练习基本功的时候，特别舒展筋骨。就这样，塑形、走直线、定格摆pose……每天一个半小时的模特训练，产生了立竿见影的效果，半年后，她的颈椎、腰椎不疼了，人也越来越自信了。

　　2013年，郑九凤加入了恒东社区宇峰模特队，每周定期训练。为了训练自己的形体和气质，她还师从上海芭蕾舞团的一名舞蹈老师，利用假期学习芭蕾舞。

　　“我从小就有个芭蕾梦，直到年近半百才得以实现，挺有挑战性的。”郑九凤说，她从零基础开始学习芭蕾舞，要过的第一道坎是身体柔韧度训练。

　　要想充分展示芭蕾舞的轻盈和优雅，需要调动全身的肌肉，为了拉伸韧带，郑九凤在老师的指导下，靠着墙一点点练习开腿。每次训练疼得直咧嘴，她都咬牙坚持了下来。就这样一点点练习，直到两年后，郑九凤做出了标准的横叉、竖叉动作，令老师赞不绝口。

　　有了芭蕾功底的加持，郑九凤的模特之路越走越宽。前几年，她经过层层选拔，晋级全国城市旗袍模特大赛年度总决赛，并夺得亚军。2019年，她接触到了体育模特这个项目，从此便投入其中。

　　“体育模特穿的是运动鞋，对中老年人更加友好，运动服饰的款式和色彩更多样，显得更有活力。”郑九凤说，随着近年体育模特教育、赛事等相关活动的普及与推广，体育模特正成为一种新兴的、多元融合的体育文化项目。选手们用才华和魅力演绎体育与时尚，展现优雅、自信和力量。如今，郑九凤还是恒东社区宇峰艺术团的团长，每周带领大家一起练习，她希望更多人参与到体育模特这个项目中来，收获健康和自信。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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