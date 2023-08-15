洛阳纪检监察机关将在双节期间开展落实中央八项规定精神专项监督检查

中秋、国庆双节将至，全市纪检监察机关将集中开展落实中央八项规定精神专项监督检查，深入贯彻落实中央八项规定精神、锲而不舍纠治“四风”。

中秋、国庆双节将至，全市纪检监察机关将集中开展落实中央八项规定精神专项监督检查，深入贯彻落实中央八项规定精神、锲而不舍纠治“四风”。

本次专项监督检查将紧盯违规收送礼品、违规吃喝、公车私用、违规发放津补贴或福利等“节日病”，以及快递送礼、在隐蔽场所吃喝等“四风”隐形变异问题，开展拉网式监督检查。

专项监督检查将围绕“五个紧盯”进行。一是盯酒店、宾馆和单位内设接待场所，严查不吃公款吃老板、超标准接待、出入私人会所、在隐蔽场所违规吃喝等问题；二是盯烟酒专卖店、大型超市，严查违规公款购买、赠送高档烟酒、天价月饼，违规收送礼品、购物卡等问题；三是盯公车使用情况，严查公车私用、私车公养、违规借用下属单位车辆、节假日值班车辆使用不规范等问题；四是盯“三公”经费支出情况，严查滥发津补贴、挤占挪用专项资金、以其他名义违规报销“三公”费用等问题；五是盯党员干部外出报备及行程情况，严查不按要求报告个人去向、公款旅游、违规接受管理服务对象提供的旅游安排等问题。

全市纪检监察机关将通过交叉互查、暗访检查等方式做到监督检查全覆盖，针对违反中央八项规定精神问题线索，一律快查快办，对风腐一体问题深挖细查，对地方单位“四风”问题多发频发、造成恶劣影响的实施责任倒查，对失察失管失责情况严肃问责。同时，还将通报违反中央八项规定精神典型问题，并在新闻媒体上公开曝光、不断强化震慑，彰显对“四风”问题零容忍的态度，持续营造风清气正的节日氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）