洛阳市文广旅局发布中秋国庆假期出游提醒

中秋国庆假期临近，洛阳市文广旅局日前发布中秋国庆假期出游提醒，倡导市民游客树立文明旅游意识，合理安排行程，文明安全出游。

中秋国庆假期临近，洛阳市文广旅局日前发布中秋国庆假期出游提醒，倡导市民游客树立文明旅游意识，合理安排行程，文明安全出游。

市民出游前提前了解旅游目的地天气变化、交通情况、景区开放情况、门票预约措施等信息，合理规划旅游线路和时间，尽量避开热门游览景区和出行高峰时段。进入山地、森林旅游景区游览时，要严格遵守森林防灭火、消防安全管理等规定。在景区内游玩时谨慎参与高空、涉水、探险等高风险项目，切勿违规擅自进入未开发、未对社会公众开放的不明区域游览。

若参团旅行，应选择具有合法经营资质的旅行社。出行前要签订规范的旅游合同，不购买明显低于经营成本的旅游产品。切莫轻易相信个人以旅行社、“朋友圈”等方式推介的旅游产品，不要轻易通过微信转账、预付保证金等形式交纳费用，以免上当受骗。

营造文明、和谐的旅游环境关系到每一名游客的切身利益。广大市民在出行过程中应自觉遵守文明行为规范，遵守公共秩序和社会公德，保护文物古迹，维护环境卫生，爱惜公共设施，尊重各地风俗习惯、文化传统等。旅游从业者要坚持依法诚信经营，恪守职业道德，积极做文明旅游的推动者、传播者，做好文明旅游宣传引导，倡导文明旅游观念，为广大游客营造健康、文明、安全、舒适的旅游环境。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李国强 文/图）