洛阳旅游住宿业加速回暖

记者18日从洛阳市文广旅局获悉，今年以来，随着古都洛阳频频出圈，洛阳旅游住宿业也呈现明显的回暖之势。

记者18日从洛阳市文广旅局获悉，今年以来，随着古都洛阳频频出圈，洛阳旅游住宿业也呈现明显的回暖之势。

洛阳市旅游住宿业协会相关负责人介绍，在“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅理念引领下，洛阳旅游住宿业不断推陈出新、丰富产品、提升品质，为游客提供多元旅游住宿体验。据统计，今年暑期，洛阳高端酒店暑期累计出售客房数量比2019年同期增长98%。

面对竞争激烈的市场环境，洛阳旅游住宿业积极采取措施，规范市场价格体系，通过制定合理的定价策略，以及提供优质的客户服务和体验，做到提质不提价，追求更优质的性价比。同时，各酒店、民宿通过引入洛阳特色文化元素，开展文化体验活动等方式，为游客提供一种别具一格的住宿体验。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王文强）