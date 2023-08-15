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洛阳新增5家省级技术转移示范机构
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.18 17:49

　　近日，河南省科技厅公布了2023年度河南省技术转移示范机构名单，洛阳的洛阳师范学院、中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)、洛阳惠中兽药有限公司、洛阳华和知识产权服务有限公司和洛阳瑞极光电科技有限公司等5家单位上榜。

　　技术转移是企业实现技术创新、增强核心竞争力的关键环节，是创新成果转化为生产力的重要途径。近年来，洛阳主动作为靠前服务，坚持发挥示范引领作用，目前已建成国家级技术转移示范机构1家、省级和市级技术转移示范机构各37家，在规范和加强技术市场建设、推动科技成果转化等方面取得明显成效。2022年，洛阳技术合同成交额达到113.89亿元，首次突破百亿元大关，科技创新活动日趋活跃。

　　根据相关管理办法，河南省科技厅对技术转移示范机构开展的技术转移活动予以补助扶持。洛阳对新认定的省级技术转移示范机构将给予资金奖励，同时对促成高校、科研院所、企业的技术成果和专利技术在洛转移转化的技术转移示范机构，还将按照实际技术交易额的一定比例给予奖励。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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