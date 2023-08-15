网友反映燃气充值点减少 洛阳新奥燃气回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新奥华油燃气公司之前在小区设置的有充值点，现在很多充值点都撤销了，是何原因？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新奥华油燃气公司之前在小区设置的有充值点，现在很多充值点都撤销了，是何原因？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新奥华油燃气公司之前在小区设置的有充值点，现在很多充值点都撤销了，是何原因？
洛阳市新奥华油燃气公司回复：目前我司常用的两款燃气表为IC卡表和物联网表。IC卡表需要持燃气卡通过营业厅或代售点下线购买燃气；物联网表支持线上、线下多渠道购气方式。
为了给用户带来更便捷的服务体验，现我司也在提供燃气表到期更换服务，从燃气出厂日期算起10年可以申请免费更换物联网表。随着IC卡表的逐渐淘汰，代售网点也随之减少，但没有完全取消，您可以关注微信公众号“洛阳新奥燃气”查询就近代售网点，并持燃气卡前往购买。
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