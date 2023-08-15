洛阳特殊门诊医保报销比例是多少？洛阳市医疗保障局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：患有慢性病，经常要去特殊门诊买药，请问洛阳特殊门诊医保报销比例是多少？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：患有慢性病，经常要去特殊门诊买药，请问洛阳特殊门诊医保报销比例是多少？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：患有慢性病，经常要去特殊门诊买药，请问洛阳特殊门诊医保报销比例是多少？
洛阳市医疗保障局回复：特殊门诊医保报销是洛阳市医保部门为减轻部分患有慢性病(如高血压、糖尿病)，需要长期门诊治疗的参保人员经济负担而实行的一项门诊报销政策，是普通门诊和住院治疗之外的一项特殊政策。
特殊门诊医保报销为按月支付，政策范围内医疗费用报销比例为：在职人员80%，退休人员85%，城乡居民80%。
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