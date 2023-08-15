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洛阳汉服研究院及洛阳时尚产业研究院揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.18 08:24

　　16日，洛阳汉服研究院及洛阳时尚产业研究院在老城区揭牌。

　　两个研究院将充分发挥汉服专业优势，开展服饰文化研究、汉服创新设计与品牌培育、服务洛阳服饰企业等工作，并带动更多服饰行业人才、文化创意人才来洛就业创业，促进洛阳汉服经济发展，推动新文旅产业高质量发展；未来，还将开展汉服学术交流品牌活动，持续举办"中华民族服饰文化大讲堂"，构建全国服饰文化研究高地。

　　据悉，北京服装学院原党委书记马胜杰任洛阳汉服研究院及洛阳时尚产业研究院院长。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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