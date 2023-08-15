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“当下改”，更“长久立”——五论推动主题教育取得实实在在成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.09.18 08:19

　　“小智治事，大智治制。”

　　立足于更好地巩固深化主题教育成果，全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议明确提出“突出常态长效，扎实推进建章立制”，强调要在全面检视问题的基础上，坚持标本兼治、重在治本，既通过“当下改”尽快见到成效，更通过“长久立”解决根本问题，传递出扭住问题一抓到底的坚定决心。

　　制度最能管根本、管长远。对于这次主题教育，一个鲜明要求就是把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来，有机融合、一体推进，这也就意味着“建章立制”是确保主题教育取得实在成效的必要一环。正如此次全市会议所言，既要对主题教育中各级各单位在理论学习、调查研究、推动发展等方面的好经验好做法及时总结好、提炼好，以制度形式固定下来、坚持下去，也要对反复出现的问题举一反三、深挖根源，注重从制度层面查找原因，有针对性地建立健全工作机制，切实从根本上予以解决，无不昭示以制度建设固根本、利长远。

　　有人说，“当下改”缓解的是症状，“长久立”消除的是病灶。面对亟须解决的突出问题、个性问题，我们固然要动真碰硬、高效解决，进而尽快见到成效、提振信心。然而，广大干部群众最担心的是问题反弹，雨过地皮湿、活动一阵风，最盼望的是形成常态化，常抓不懈、保持长效。对于那些系统上下反映的“堵点”、广大群众反映的“痛点”、队伍管理中的“薄弱点”、问题易发多发的“风险点”，如果仅仅停留在头痛医头、脚痛医脚上，满足于修修补补、就事论事，到头来往往是“按下葫芦浮起瓢”，最终成为沉疴积弊。注重从制度上找原因，多谋施之长远的制度，才能防止问题反弹，让工作成效更稳固。

　　完善一套制度，解决一类问题。放眼今日洛阳，通过建立季度通报、半年观摩、年终总结等推进机制，产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”在纵深落实中亮点频现、喜讯频传；通过建立乡镇(街道)干部普遍直接联系群众机制，基层干部联系服务群众的“最后一米”被有效打通；通过搭建“六个一百”培养平台，每年选派100名左右优秀年轻干部奔赴广东、上海、浙江等经济发达地区跟班学习，全市干部队伍的视野和观念不断被刷新……以制度化促使常态化长效化，一系列新的体制机制焕发蓬勃活力。

　　“经国序民，正其制度。”无论是压实工作责任，还是巩固工作成效，建章立制都是硬招数。审视当下，我们要推动更多企业成长为高新技术企业，该如何健全科技型企业“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制？要集聚更多紧缺实用人才，该如何健全市场化的人才引育机制？要提高行政审批效率，又该如何持续深化综合事项“一窗办理”改革……以此次主题教育为契机，全面查摆自身不足和工作偏差，在建章立制上我们仍然有很多短板要补、潜力可挖、文章可做。

　　“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。”把“当下改”与“长久立”统筹起来，既要看得见的变化，也要管长远的思路，创新解决问题的体制机制，不求越多越好，但求务实管用，真正拿出经久可行之策，努力实现主题教育见实效、有成效、得长效！(洛平)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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