2023中国豫西（洛阳）第20届金秋汽车博览会闭幕

昨日，2023中国豫西(洛阳)第20届金秋汽车博览会在洛阳市体育中心闭幕。这场各大知名汽车品牌集中亮相，涵盖豪华、自主、国产、合资、新势力等热销品牌的汽车盛宴，4天时间展出车型近千款，包含轿车、SUV、MPV等全系车型，吸引了众多市民到现场观展。

人气旺盛

昨日，2023中国豫西(洛阳)第20届金秋汽车博览会在洛阳市体育中心闭幕。这场各大知名汽车品牌集中亮相，涵盖豪华、自主、国产、合资、新势力等热销品牌的汽车盛宴，4天时间展出车型近千款，包含轿车、SUV、MPV等全系车型，吸引了众多市民到现场观展。

仪式感满满

“想买车，还是得来车展。”市民程先生和老伴儿住在英才路附近，从上周四到周六，他们已经连续逛了3天，初步选中一辆新能源SUV。程先生说，这个品牌之前只有燃油车，这几年新出了油电混动车型，自己曾经在4S店试驾过，感觉很不错。这次到车展现场，主要想再细致了解一下价格优惠措施和其他增值服务内容。“省去了磨嘴皮子的工夫，商家直接给我报了最低价，我们回去商量一下，打算近期提车。”程先生说。

现场直播

2023中国豫西(洛阳)第20届金秋汽车博览会由洛阳市商务局指导，洛阳市体育局特别支持，中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团主办。作为洛阳市规模大、人气高、成交好的车市盛宴和行业平台，豫西车展从创办以来，坚持创新发展，坚持推陈出新，现已成为洛阳市高品质、专业级的综合性汽车展会，是洛阳及周边地区最具影响力和市民最信赖的品牌展会。