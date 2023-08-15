17日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究物流业发展、数字政府建设等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究物流业发展、数字政府建设等工作

明晰定位构建体系打造现代化物流强市

系统谋划数智赋能高标准建设数字政府

17日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究物流业发展、数字政府建设等工作。

会议研究了全市物流业发展和石化产业物流园区谋划情况，听取了市直部门、物流企业、专家学者工作建议。徐衣显指出，物流业是国民经济的基础性、战略性、先导性产业，对畅通内外循环、加快要素流动、促进地方经济发展具有重要意义。他强调，各级各相关部门要深入研究、找准定位。围绕融入新发展格局，深入分析我市物流业发展的现实基础、产业支撑，找准与周边城市功能叠合点、互补点，明晰目标定位、重点任务，提升物流业对经济发展的支撑力、竞争力、贡献力，建设引领豫西、辐射中原、连接海外的现代化物流强市。要构建体系、分类施策。依托国资平台、龙头企业，创新“供应链企业+产业园区运营”“贸易+金融+保税+多式联运”模式，搭建数字化智慧化平台，“一业一策”推进物流与制造业、服务业、农业深度融合，构建综合服务体系，发展壮大枢纽经济。要完善政策、盘活资源。坚持政府主导、企业主体，聚焦龙头企业培育、物流品牌打造、高端人才引进等，发挥行业协会作用，有效盘活闲置资源，构建普惠性特惠性互为补充、高效协同的政策体系。要突出专项、务实推进。坚持长短结合、做实当前，完善联席会议、部门协同等工作机制，梳理物流业发展重大专项、具体项目，台账化、节点化、清单化推进实施，确保物流枢纽建设不断取得实效。

会议研究了“数字政府”建设工作和政务信息化项目。徐衣显强调，建设“数字政府”是落实全省数字化转型战略的重要举措，也是提升政府治理能力和服务水平的有效手段。徐衣显强调，要坚持数字化、智能化、一体化方向，高起点设计数字政府建设总体架构，高质量建设城市大脑、数据平台等，实现政务服务“一网通办”、城市治理“一网统管”、政府运行“一网协同”。要遵循政府主导、市场运作、集约建设原则，优化企业合作模式，细化项目清单台账，有序推进网络、算力、应用等基础设施建设，推动数据加速汇聚、系统有效集成、服务高效便捷。要聚焦云计算、人工智能等风口，培育数字新产业，拓展数字新应用，打造数字新生态，构建协同高效数字化发展格局，为现代化建设提供强劲的“数字引擎”。

张玉杰、李新红等参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)