洛阳市民可免费申领！我省发放800万元体育健身优惠券

记者17日从洛阳市体育局获悉，2023年河南省体育健身优惠券发放工作已经开始，优惠券总额达到800万元，广大健身爱好者可申领。

记者17日从洛阳市体育局获悉，2023年河南省体育健身优惠券发放工作已经开始，优惠券总额达到800万元，广大健身爱好者可申领。

据介绍，为认真落实国家《全民健身计划(2021—2025年)》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》和《加快建设体育河南实施方案》等文件要求，引导群众积极参与全民健身，提升体育行业消费水平，河南省体育局今年决定继续在全省范围发放体育健身优惠劵，发放额度由原先的600万元增加到800万元，优惠券由18个省辖市(示范区)共用，各地具体发放额度综合当地注册认证人数、定点场馆数量及领取核销活跃程度等因素进行合理调配。

本次优惠券使用范围涵盖足球、篮球、排球、羽毛球、乒乓球、网球、游泳、冰雪、滑板、射箭、击剑、瑜伽、健身房、武术、体育健身操舞、攀岩16个运动项目，优惠券面额设置为10元、15元、20元、25元、50元5种面值。50元面额优惠券适用于足球、篮球、排球等集体项目及特殊人群(残疾人)。

为保证优惠券申领行为的真实性、安全性，洛阳居民可通过手机下载“豫动中原”APP或微信“豫动中原”小程序，申领优惠券的群众需在“豫动中原”平台进行实名注册(残疾人注册须提供残疾证信息进行验证)，注册成功即具有在平台上领取优惠券资格。优惠券仅限申领者本人在体育健身优惠券定点场馆使用，不得转赠他人，参与的健身项目收费标准必须为优惠券面值的2倍以上。持券者在健身消费时，先行支付本次标准费用，健身后用优惠券等额冲抵面值费用。

优惠券每周发放2期，每人每期只能申领1张，仅限单次核销使用，不得拆分，有效期为领券之日起一周内，该券被核销后方可再次申领，领取优惠券后要及时使用，避免浪费。健身消费者通过登录“豫动中原”APP或小程序，自主查看已领取的优惠券和使用情况。

据悉，体育健身优惠劵的发放，是省体育局认真贯彻全民健身国家战略的具体举措，在鼓励居民参加体育健身的同时，将促进带动体育消费，也为河南省体育事业发展增添了活力。2020年至2022年，省体育局连续三年发放体育健身优惠券1800万元，带动体育消费5700万元。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王思思 文/图)